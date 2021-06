El sincericidio de una participante de 100 argentinos dicen: “Mi marido te odia”

Mientras que muchas personas disfrutan de 100 argentinos dicen (eltrece) y se divierten con lo que pasa programa tras programa, hay otras tantas que no se terminan de enganchar. Siendo hoy uno de los shows de juegos más vistos de la televisión, puede pasar que no a todos les encante la dinámica del programa.

En ese sentido, cuando Marina Cesario llegó a los estudios y le tocó responder una de las consignas, le tuvo que revelar a Darío Barassi una verdad que al conductor no le gustó. “Vivo con mi marido, Enrique ¡Te ama! ¡Te ama!”, señaló ella con un dejo de sarcasmo.

“En realidad no te ama”, agregó con una risa nerviosa y simpática. “Me dice: ‘¡Cambiá! ¡Cambiá! ¿Otra vez ese gordo?’. Desubicadísimo, me separo, me separo”, completó la concursante dejando entrever el ida y vuelta que tiene con su pareja cada vez que pone el programa en la casa.

Al escuchar esta historia, a Barassi le cambió la cara. Miró a cámara y dejó por unos segundos su sonrisa habitual para sentenciar: “Escuchame una cosa, Enrique. Este gordo que vos querés cambiar de canal, es el conductor número uno de esta señal”. Luego, las risas y los chistes volvieron a hacerse presentes.

“Me aman todos menos él ¿Qué tengo que hacer ahora? No convivo bien con que alguien me odie. Ahora yo sé que todo el mundo me ama y este tipo me odia, tengo que hablar en terapia de él. Hasta no conquistarlo no puedo”, bromeó Barassi y continuó con el programa con el humor de siempre.

LA NACION