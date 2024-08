Participó de Los 8 escalones, dijo dos palabras indebidas y Guido Kaczka reaccionó al aire: “Barbaridades”

Escuchar

Día a día ocho personas dicen presente en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) para acercarse a los grandes premios. A lo largo de las emisiones se pudo determinar que quienes participan necesitan contar con un amplio conocimiento en temas de actualidad, historia, deporte y entretenimiento, saber manejar el tiempo y tener la capacidad de concentrarse y silenciar cualquier voz exterior. A su vez, es preciso poder manejar los nervios lo mejor posible, aunque a veces eso es difícil y en el afán de querer ganar pueden suceder cosas inesperadas.

En la emisión del jueves se presentaron ocho personas que, a lo largo de los programas, consiguieron su llave para jugar por el segundo departamento a estrenar. Se realizó una instancia eliminatoria de cara a la final por la vivienda y en este contexto se destacó Jorge. El participante estuvo enfocado en su objetivo y tan es así que en uno de los escalones llamó la atención de todos al decir palabras indebidas. Guido Kaczka las escuchó y fue contundente respecto a lo sucedido.

El participante arriesgó en una de las rondas y dijo dos palabras indebidas (Foto: Captura de TV /eltrece)

En el escalón de “armado” a Jorge le tocó “pinturas”, por lo que tenía que formar nuevas palabras a partir de estas letras. Arrancó con “pinta, par y as” pero en un momento y en la necesidad de avanzar al siguiente escalón hizo una mueca y se jugó a decir pu*** y pu**s, lo cual, sorprendió al resto de los participantes y también a la audiencia. Quien tampoco pudo ignorarlo fue Guido Kaczka.

“Como que pusiste caras de ‘mirá, me mando a decir malas palabras y que sea lo que Dios quiera’”, señaló el conductor cuando terminó. “Y las tengo que decir, no me queda otra”, justificó el participante. Lejos de molestarse, Kaczka destacó su osadía y dio cuenta de que si estaban en la Real Academia Española eran válidas.

“La tengo que decir, aunque mi hija no quiera”, reparó Jorge, y Guido lo apoyó: “Claro por ahí la familia, los que te miran no quieren, pero uno dice ‘me mando y digo unas barbaridades’”. Si bien es cierto que en un primer momento las dos palabras hicieron un poco de ruido y hasta quizás alguno pensó que no iban a ser válidas, finalmente lo fueron y con un total de 12 aciertos el participante avanzó al siguiente escalón.

Jorge llegó a la final y se consagró como ganador (Foto: Captura de TV /eltrece)

Jorge continuó a paso firme y llegó a la final donde se midió contra Paula. La pregunta definitoria estuvo a cargo del deportista Pedro Ibarra. “¿En cuál de estos Juegos Olímpicos el seleccionado argentino de hockey sobre césped masculino, Los Leones, obtuvo la medalla de oro al vencer a Bélgica en la final? Tokio 2020, Atenas 2004, Río de Janeiro 2016 o Londres 2012″.

Si bien ambos acertaron al elegir la tercera opción, por mayor cantidad de aciertos Jorge se consagró como el ganador y celebró junto a toda su familia. “Mirá Jorge lo que sufrió. Primero hay que saber sufrir y después amar”, comentó Guido Kaczka al rememorar una estrofa del tango “Naranjo en flor”, y acto seguido celebró su victoria. “Última instancia, ¡va por el departamento!”, anunció.

La historia de superación de Ian, el obrero de 24 años al que Carmen Barbieri le cambió la vida

Días atrás, Ian Carbajal, de 24 años, ganó un auto cero kilómetro en Los 8 escalones. Además del vehículo, también consiguió $3.700.000, dinero que tenía pensado usar para arreglarse los dientes. Sin embargo, Carmen Barbieri se le adelantó y decidió ayudarlo a cumplir su sueño.

Ian ganó un total de 3.700.000 en Los 8 escalones y un auto cero kilómetro Gentileza Ian Carbajal

“Es una locura. No puedo pedir nada más porque mi principal objetivo era ir por el tratamiento y me dijo Carmen que ni siquiera me iban a alcanzar los tres millones, porque es algo muy costoso. Me dijo que le llegué al corazón y me quería ayudar”, manifestó Carbajal en diálogo con LA NACION. Asimismo, reveló que ya tuvo su primera consulta con el odontólogo Hernán Dogo y que ya se realizó una radiografía para comenzar con el proceso.

