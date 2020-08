En El Noticiero de A24, la titular del PRO criticó duramente la gestión de la pandemia y los últimos dichos del Presidente Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

La exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a las últimas declaraciones de Alberto Fernández, en las que mencionó un supuesto intercambio con el expresidente Mauricio Macri sobre la cuarentena. La titular del PRO estuvo presente en El Noticiero de A24 y expresó su desacuerdo con los dichos del mandatario.

En primer lugar, desconfió de la fiabilidad del diálogo citado por Fernández, ya que "no tiene ninguna posibilidad de ser chequeado". Contundente, sentenció: "Dice eso porque sabe que después de más de cinco meses, la cuarentena que no ha dado ningún tipo de resultado". Además, señaló que la gestión de la pandemia no resultó ser lo que prometieron desde el Gobierno: "Él había dicho 'salud o economía', bueno: salud mal y economía, pésimo".

"El Presidente es él, el que tiene que gobernar y dar las soluciones a estas crisis es él. Que lo deje a Macri de lado y que no plantee conversaciones incomprobables y fuera de lugar", indicó la exministra y concluyó sobre el tema: "Está claro que esto es un elemento distractor, porque la realidad es otra".

Ante la noticia de una nueva movilización convocada como #26ATodosAlCongreso desde las redes sociales, Bullrich mostró cierta cautela. Sostuvo que se debe cuidar "su masividad" y usarse como herramienta en los momentos necesarios. De todas formas, celebró la convocatoria a la última marcha el 17 de agosto y aseguró que "en Argentina cambiaron mucha cosas" desde entonces.