Paul McCartney cumplió 80 años: los emotivos mensajes que le dedicaron Ringo Starr, el hijo de John Lennon y Yoko Ono

El cumpleaños número 80 del mítico beatle Paul McCartney fue una gran excusa para compartir recuerdos, canciones y videos de uno de los músicos más importantes del siglo XX. Y como no podía ser de otra manera, su excompañero de banda Ringo Starr y Sean, el hijo de su amigo John Lennon, aprovecharon la oportunidad para enviarle sus mejores deseos al eterno bajista.

“Dicen que es tu cumpleaños el sábado. Feliz cumpleaños, Paul”, escribió el baterista de Los Beatles en Twitter y compartió una foto suya haciendo el símbolo de la paz. “Te quiero, hombre. Que tengas un gran día. Paz y amor. Ringo y Bárbara. Amor, paz y amor”, insistió el legendario miembro de los Fab Four de Liverpool.

Ringo Starr saludó a Paul McCartney a través de Twitter (Foto: Twitter @ringostarrmusic)

Los fanáticos aprovecharon el temprano saludo de Starr para ir corriendo a las redes sociales de McCartney y hacer lo propio, además de destacaron el gesto del baterista para con su excompañero de grupo. “¡Sos el número 1!”, comentó uno de sus seguidores. “Esto es muy hermoso”, opinó una fan. “¡Pronto es el tuyo también!”, apuntó otra en referencia al próximo 7 de julio, fecha en la que el músico inglés cumplirá 81 años.

Otro de los que aprovecharon las redes sociales para felicitar y homenajear a Sir Paul fue Sean Lennon, el hijo de John y Yoko Ono. El músico de 46 años compartió un video a través de Instagram en el que se lo puede ver interpretar un clásico inolvidable de Los Beatles: “Here, There and Everywhere”. La canción que forma parte de Revolver (1966) -para muchos, uno de los mejores álbumes del conjunto inglés- es obra de la dupla compositiva más prolífica del grupo: Paul McCartney y John Lennon.

El homenaje del hijo de John Lennon a Paul McCartney por su cumpleaños

“Un pajarito me dijo que esta era una de tus canciones favoritas de los Beatles. Así que... ¡feliz cumpleaños!“, escribió Sean en el posteo. “Gracias por toda la hermosa música. Tenés mi amor y respeto eterno, y el de todo el mundo”, añadió.

Su madre, Yoko Ono, también se sumó a los tiernos mensajes en esta fecha tan especial y dedicó unas sentidas palabras a McCartney. A través de Twitter, la artista conceptual japonesa compartió un tierno mensaje junto a una fotografía en donde se los puede ver a los dos juntos. “Querido Paul, ¡feliz cumpleaños número 80, por muchos, muchos [años] más! De parte de una compañera en la paz. Con amor, Yoko”, escribió y, en el posteo, agregó el hashtag “Feliz cumpleaños Paul McCartney”, en inglés, que fue replicado por miles de fanáticos en todo el mundo.

Yoko Ono le dedicó unas sentidas palabras a Paul McCartney en las redes sociales Twitter Yoko Ono

De esta manera, la mujer intentó desmitificar -una vez más- las versiones que circularon durante años acerca de una mala relación entre ambos, más precisamente cuando John Lennon formaba parte de Los Beatles. De hecho, durante años, Yojo fue señalada como la causante de la ruptura de la banda de rock formada en Liverpool en los años 60. En rigor, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr integraron el grupo desde 1962 hasta 1970, cuando finalmente se separaron.