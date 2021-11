Paula Chaves rompió el silencio: qué dijo sobre su vínculo con Zaira Nara y la China Suárez

Paula Chaves rompió el silencio y habló del Wandagate. Luego de que se señalara a la China Suárez como la tercera en discordia en la crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi, la conductora de Bake Off Argentina se refirió al tema durante una entrevista en Cortá por Lozano (Telefe), habló de su vínculo con Zaira y se mostró sumamente incómoda con la polémica.

De acuerdo a la información que trascendió en los últimos días, varias de las amigas de Suárez le habrían dado la espalda luego de que se conociera que intercambiaba mensajes con el delantero del Paris Saint-Germain. “Paula Chaves ya no es la amiga, por más que lo niegue”, dijo Yanina Latorre esta semana en Los ángeles de la mañana (eltrece). “Para Paula, la familia y los amigos son importantes. Paula le dijo, textual, ‘sos un sorete y sos una basura’. Tengo los chats”, reveló la panelista.

Yanina Latorre dio detalles sobre el vínculo entre Paula Chaves y la China Suárez tras el Wandagate

Ahora, la propia Chaves se refirió al escándalo. “¿Viste lo que pasó?”, le preguntó Verónica Lozano a la conductora, luego de que se mencionara el nombre de Zaira Nara en la conversación y mientras la producción mostraba fotos de la China, Wanda y Mauro en una pantalla. “Impensado esto”, agregó Lozano. “No, horrible pero no voy a hablar de esto. Me apena mucho todo pero no es mi tema y no puedo opinar”, dijo, tajante, la invitada.

“Se entiende perfectamente, pero igual vos sos mas amiga de Zaira, ¿no?”, indagó la periodista. “Es la madrina de mi hija y yo la amo”, respondió Chaves. Luego, Lozano agregó: “Y la China... Buena onda pero no es que eran tan amigas”. “Claro”, se limitó a decir la presentadora de Bake Off, con gesto incómodo.

Luego de que trascendieran rumores de que Nara se habría alejado de su marido, Jakob Von Plessen, por su supuesta complicidad con Icardi en el triángulo amoroso, Lozano quiso saber: “¿Zaira está bien?”. “Está muy bien, anda bárbaro”, aseguró Chaves.

Paula Chaves rompió el silencio y habló de su vínculo con Zaira Nara y la China Suárez

Días atrás, Amalia Granata, que se desempeña como columnista en el programa Polino auténtico (Radio Mitre) de Marcelo Polino, señaló que Von Plessen ofició de “cómplice” de Icardi mientras él estaba en contacto con Suárez. “Van a decir que es mentira, y no es mentira, porque tengo la información posta; si no, no la diría, pero bueno, hablemos en potencial”, sostuvo Granata. “En su momento también hubo un conflicto entre Zaira y su marido, porque Wanda y Zaira sospecharían de un momento en que ellas estaban en París y se fueron en avión privado a pasar unos días solas a Milán, y los maridos se quedaron”, sumó. “De ahí sale la posibilidad de que el marido de Zaira haya sido cómplice de estos mensajes, y también sospechan que ahí pudo haber habido un encuentro. El marido de Zaira habría sido cómplice, lo cubrió como cuñado y ellas dos sospechaban esto”, cerró.