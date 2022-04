La lapidaria respuesta de More Rial a quienes la criticaron por su premio a la trayectoria

Días atrás, More Rial acudió a sus redes sociales para compartir la felicidad y el orgullo que sintió tras recibir un reconocimiento por su trayectoria dentro del mundo del entretenimiento. No obstante, su alegría se vio rápidamente interrumpida por la catarata de comentarios negativos y críticas que le llegaron a través de diversas plataformas, en donde su nombre se ubicó entre los temas más debatidos. Lejos de quedarse callada, decidió enviar un profundo mensaje a todos aquellos que pusieron en duda la validez de la mencionada distinción.

A pesar de, en un principio, se inclinó por una carrera vinculada al arte, More Rial terminó por encontrar su verdadera vocación en las redes sociales. Es allí en donde comparte tanto sus alegrías como sus tristezas, las novedades sobre su trabajo y todos los detalles vinculados a su vida personal. Desde los tiernos momentos que pasa junto a su hijo hasta los feroces cruces que protagoniza con otras celebridades, todo queda registrado en su cuenta de Instagram.

En esta ocasión, decidió contarle a su millón de seguidores una gran noticia: le otorgaron una distinción por su “brillante trayectoria profesional y extraordinaria labor en el ámbito del entretenimiento”. La misma fue emitida por Las Vegas International Press Association, quienes enviaron una comitiva hasta la Argentina para que le entregara el diploma enmarcado tanto a la hija de Jorge Rial como a Adrián Suar, quien también fue condecorado por su labor cultural.

Morena Rial recibió el reconocimiento de manos de Jacqueline Patoka instagram @jackie.pato

A la emoción del momento se le sumó un detalle muy especial ya que, la persona que le presentó el reconocimiento fue Jacqueline Patoka, empresaria de entretenimiento y asuntos gubernamentales del Paseo de las Estrellas de Las Vegas, a quien More considera como una “madre postiza”.

Morena Rial recibió un reconocimiento por “brillante trayectoria profesional” en Las Vegas

Sin embargo, la emoción no duró mucho. Minutos después de que la mediática publicara las fotos que inmortalizaron la escena, su nombre se volvió tendencia en Twitter y las críticas no se hicieron esperar. Entre memes, burlas y dichos muy agresivos, los usuarios quisieron dejar asentado su desacuerdo con el premio entregado. Asimismo, se destacó la curiosidad sobre por qué, de todas las celebridades nacionales, eligieron a More.

En medio de la polémica que se desató, Patoka decidió mostrarse en su propio perfil de Instagram para aclarar cualquier duda existente y, a su vez, defender a su amiga. “Ese reconocimiento es decisión de un equipo completo, ya que es una influencer con más de un millón de seguidores. Para nosotros es un orgullo contar con la presencia de una figura argentina. More, felicitaciones. Firmaremos unos contratos que quedaron pendientes”, manifestó. Y agregó: “Apoyen, hay comentarios que no están buenos. La mejor forma de apoyar un compatriota es con amor y respeto. Es argentina, de ustedes, y pronto trabajará con nosotros”.

La respuesta de More Rial a las críticas instagram @moreerial

Por su parte, Rial optó por una manera más sutil para defender su honor. En sus historias, compartió un posteo en donde se leía: “No le deseo el mal a nadie, todo vuelve y cada uno recibe lo que merece”. Así, dejó en claro que no le importa lo que puedan decir sobre su trabajo.