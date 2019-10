Paulo Londra habla antes de su show sold out en el Hipódromo de Palermo

Paulo Londra toca este sábado 2 de noviembre. El artista cordobés viene de una gira sold out por España Crédito: Emi Pluss

"Casi siempre me junto a ensayar y hago de todo pero lo que más me sirve es encerrarme, estar solo en un cuarto y rapear, rapear y rapear", cuenta Paulo Londra sobre cómo se prepara para el show que dará el sábado 2 de noviembre en el Hipódromo de Palermo. Después de debutar en Niceto Club y hacer cuatro recitales en el teatro Gran Rex en 2018, y tocar frente a una multitud en Lollapalooza 2019, el artista de 21 años presentará su disco debut Home Run en su primera fecha grande en Buenos Aires. "Estoy nervioso pero a la vez ansioso y contento, no puedo creer que vaya a convocar a un montón de gente en mi país", agrega sobre el concierto para el que ya no quedan entradas disponibles.

Hace diez días, Londra cerró su primera gira por España, que empezó en Barcelona con un show sold out en el Palau Sant Jordi con 10.000 espectadores, pasó por Madrid -también con entradas agotadas- en el Palacio Vistalegre y siguió en Sevilla y Valencia, ciudades que el cordobés nunca se imaginó que iba a visitar cuando empezó a hacer música. "Lo mejor fue ver a la gente cantando mis temas con los ojos cerrados, sintiendo las letras. Fue muy fuerte porque estoy muy lejos de casa pero nos une la música y que nos una de esa manera me llegó de verdad".

Desde que subió a YouTube "Relax", su primera canción, hace tres años, el cordobés que empezó rapeando en la plaza a los 13 se convirtió en el artista argentino más escuchado en Spotify, giró por Latinoamérica y España, y realizó colaboraciones con figuras globales como Steve Aoki -el DJ hizo el remix de su tema "Forever Alone"- y Ed Sheeran, que lo invitó a participar en "Nothing On You" de su último disco N° 6 Collaborations Projects con el rapero británico Dave. "Lo hice en cinco minutos por que estaba encendido y tenía que mandarlo rápido a ver qué les parecía", dice sobre su participación en el tema de Sheeran.

Después de la fecha de este sábado en Palermo, en la agenda de Londra figura un viaje a Las Vegas, para asistir el 14 de noviembre a la entrega de los Grammy Latinos 2019 -fue nominado a Mejor Nuevo Artista- y una gira por México el año que viene. Entre los planes ambiciosos que le proponen a la estrella argentina con mayor proyección, Londra analiza cuál debe ser el próximo objetivo de su carrera. "Muchas veces me preguntaron: ¿Vos querés que te escuche todo el mundo?", dice. "Lo único que sé es que me gusta crear música y el cariño que me da la gente por lo que hago. No sé si quisiera que me escuchen todos, pero que los que me escuchen me valoren. Eso estaría bueno".