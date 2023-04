escuchar

Casi una década después de cerrar sus puertas, en el 2022 la casa de Gran Hermano (Telefe) volvió a recibir a nuevos participantes que, tras una edición que logró puntos de rating que no se veían hacía casi nueve años, pasaron de ser completos desconocidos a las celebridades del momento. No obstante, la suerte no fue igual para todos los hermanitos y, mientras algunos de ellos disfrutan de una fama que nunca hubiesen podido imaginar, otros luchan por mantenerse en el medio. En ese contexto, en diálogo con LAM (América) Juan Reverdito habló del complejo momento que atraviesa actualmente e hizo un desesperado pedido.

El desesperado pedido de un ex Gran Hermano: “El peor momento desde que estoy afuera de la casa”

Después el final de la décima edición de Gran Hermano, el cual llegó con la consagración de Marcos Ginocchio como el ganador de los 15 millones de pesos y la vivienda Roca, comenzaron las especulaciones sobre qué pasaría con los jugadores quienes, tras pasar por la casa más famosa del país y casi de un día para el otro, se convertían en la nueva tanda de integrantes de la farándula argentina.

En el caso de algunos, fue evidente que no solo la audiencia sino las cámaras los amaban: Daniela Celis, Julieta Poggio, Walter “Alfa” Santiago, Constanza “Coti” Romero, Ignacio “Nacho” Castañares y, obviamente Marcos -entre otros- fueron algunos de los más mencionados durante las semanas siguientes a la gran final del reality conducido por Santiago del Moro. Pero otros no tuvieron tanta suerte.

Tomás Holder es el primer participante de Gran Hermano confirmado para el Bailando

Esto quedó en evidencia una vez confirmado el regreso del Bailando, el clásico formato conducido por Marcelo Tinelli que se despidió de eltrece y encontró un nuevo hogar en la grilla de América. El concurso de baile, que fue responsable de lanzar a la fama y de darle trabajo a muchas figuras que hoy en día son emblemas del mundo del espectáculo, contará con la presencia de varios exGran Hermano, siendo el primer confirmado Tomás Holder y, el segundo, Alfa.

En medio del debate de quienes serán convocados por el aclamado conductor y nuevo gerente artístico de América, desde LAM hablaron con algunos participantes para saber si tenían ganas de demostrar sus habilidades en la pista de baile ante la mirada de miles de televidentes al igual que del exigente jurado, cuya primer integrante confirmada es Moria Casán.

Juan Reverdito habló del mal momento que atraviesa actualmente Adrian Diaz (c) - Prensa Telefé

Fue en ese móvil que Juan Reverdito, el cuarto eliminado y quien no solo fue considerado uno de los peores jugadores sino uno de los menos queridos por el público, habló sobre la compleja situación que atraviesa. Sobre su situación laboral, expresó: “Esa pregunta me la haces en el peor momento desde que estoy afuera. Estoy muy complicado, estoy laburando, pero se me complica”.

Asimismo, señaló: “¿Sabes qué lindo sería un llamadito? Es una revancha personal que quiero. La verdad que mostré todo lo contrario a lo que soy en la casa y estar en el Bailando sería un golpe anímico para mi espectacular”.

Minutos después, quienes dejaron en claro sus ganas de participar del regreso del Bailando fueron Coti Romero y Camila Lattanzio. En cuanto a la opinión del mismo Marcelo Tinelli, quien semanas atrás protagonizó un mano a mano con Ángel de Brito, expresó su deseo de que Juli y Alfa fueran parte del programa que contará con 18 parejas compuestas por un bailarín profesional y un famoso.

LA NACION