Todos los actores que le dieron vida a Los 4 Fantásticos en la pantalla grande

Una renovada pero conocida (o conocida, pero renovada, depende de como se lo mire) película de superhéroes llegó a las salas de cine. Los cuatro fantásticos: primeros pasos (The Fantastic Four: First Steps), la nueva apuesta fuerte de Marvel dirigida por Matt Shakman (WandaVison) se estrenó el 24 de julio y busca ser uno de los éxitos de la temporada. Cuenta con un elenco de primeras figuras: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn. Pero, antes de ellos, hubo otras versiones y actores que se pusieron los trajes azules. La primera adaptación del cómic de Stan Lee y Jack Kirby fue en 1994, pero, aunque se la filmó y hasta se presentó un tráiler, nunca vio la luz del sol. En 2005 llegó a la pantalla grande por primera vez y tras su gran éxito, dos años después, tuvo su secuela. En 2015 se apostó por rearmar la historia y a los personajes, aunque no logró el reconocimiento de su antecesora. En los últimos 31 años hubo 16 actores que se pusieron en la piel de la familia fantástica y en esta nota te contamos quienes son.

Reed Richards / Sr. Fantástico

Alex Hyde-White (1994)

Alex Hyde-White interpretó al Sr. Fantástico en la primera versión estrenada en 1994 IMDb

Después de aparecer junto a Julia Roberts y Richard Gere en Pretty Woman, Alex Hyde-White (66) fue elegido para interpretar a uno de los superhéroes más importantes, el Sr. Fantástico. Sin embargo, para acceder tuvo que vencer a la competencia. Quien también habría audicionado para el papel fue Patrick Warburton, quien un par de años después terminaría por ponerle la voz a uno de los personajes más icónicos de Disney, Kronk en Las locuras del emperador (The Emperor’s New Groove).

Los 4 fantásticos (1994)

Ioan Gruffudd (2005 y 2007)

Ioan Gruffudd fue Reed Richards en la versión de 2005 y en su secuela Los 4 Fantásticos y Silver Surfer

Gruffudd (51) tuvo un gran desafío cuando asumió el proyecto: disimular su acento galés. El intérprete le reconoció a BBC que trabajó “muchísimo en el acento y en captar la esencia de un superhéroe estadounidense”. Más allá de las dificultades, fue el rol que lo llevó al estrellato.

Miles Teller (2015)

Miles Teller fue el líder del grupo en la versión de 2015 dirigida por Josh Trank Marvel

Teller (38) asumió el rol protagónico en la que probablemente sea la adaptación del cómic menos aclamada. Sin embargo, eso no evitó que expresara su entusiasmo por la nueva versión y le deseara lo mejor a su sucesor. “Conozco a Pedro desde hace un par de años, y les deseo lo mejor. [...] Vi el tráiler y me pareció fantástico; estoy muy emocionado por ellos”, dijo en diálogo con The Hollywood Reporter.

Pedro Pascal (2025)

Pedro Pascal es el nuevo Reed Richards Marvel

El hombre del momento es ahora también un superhéroe de Marvel. Pero, aunque el Sr. Fantástico (Mr. Fantastic) es un personaje soñado para cualquier actor, en el caso de Pascal (50), la entrada al universo no fue del todo sencilla.”Soy más consciente del descontento con mi elección para el papel que con cualquier otra cosa que haya hecho”, le reconoció a Vanity Fair y reveló que muchos pensaron: “Es demasiado viejo. No está bien. Necesita afeitarse”. ¿Quién fue su apoyo? Robert Downey Jr., un actor con experiencia sobrada en el rol de héroe y que ahora regresa a la franquicia como el nuevo Dr. Victor von Doom.

Susan Storm / Mujer invisible

Rebecca Staab (1994)

En 1994, Rebecca Staab se convirtió en la primera Mujer invisible

Fue la primera en ponerse en la piel de una de las heroínas más importantes de los cómics. Teniendo en cuenta que la película se filmó hace 31 años, los recursos disponibles eran otros. Según IMDb, la actriz de Beverly Hills, 90210, que actualmente tiene 63 años, reveló que hubo pocos ensayos de las escenas tanto antes del rodaje como durante el mismo. Incluso varios de los vestuarios de su personaje, a excepción del traje azul, el espacial y el vestido de novia, eran en realidad ropa de ella.

Jessica Alba (2005 y 2007)

Jessica Alba fue Susan Storm en la adaptación de 2005 y en su secuela de 2007

Sin duda, este fue uno de los papeles más emblemáticos de Jessica Alba (44) y marcó un punto de quiebre en su carrera. Sin embargo, no todo fue color de rosas, porque la llevó a tomar una decisión estética de la que se arrepentiría toda la vida. Para la primera película se tiñó el cabello de rubio, pero el daño que le causó hizo que para la secuela, Los 4 fantásticos y Silver Surfer (Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer) usara una peluca.

Los 4 fantásticos (2005)

Kate Mara (2015)

Kate Mara fue la protagonista femenina en la versión de 2015 Marvel

Antes de ser la Mujer invisible, Mara (37) tuvo que vencer a varias de sus colegas. Según trascendió, Saoirse Ronan, Allison Williams, Emmy Rossum y Margot Robbie también se probaron frente a los productores. Finalmente, la actriz de House of Cards se quedó con el papel.

Vanessa Kirby (2025)

Vanessa Kirby se unió a Marvel como Susan Storm en Los 4 fantásticos: primeros pasos Marvel

Tras su memorable interpretación de la princesa Margarita en The Crown, Kirby (37) se volvió una de las actrices más solicitadas de Hollywood. Hoy es la nueva Mujer invisible (Invisible Woman). En la película da a luz a su hijo Franklin y esta experiencia la ayudó en la vida real, puesto que actualmente la actriz espera a su primer hijo junto al exjugador de lacrosse Paul Rabil. “Susan ‘Sue’ nunca se sentó, nunca se quejó ni resopló por ello”, le dijo a People y reflexionó: “No la definía. Era una madre auténtica, y por supuesto, en los cómics eso la define por completo. Pero, también fue una compañera de equipo que defiende, que se enfrenta a grandes amenazas. Literalmente viví la experiencia de alguien que hacía algo increíblemente sagrado y cumplía con su deber, al mismo tiempo que era mujer y miembro de un equipo, y eso me cambió”.

Benjamin ‘Ben’ Grimm / Mole

Michael Bailey Smith (1994)

Michael Bailey Smith como la Mole en la versión de 1994 dirigida por Oley Sassone IMDb

El actor Michael Bailey Smith (67) fue la Mole (Thing) en la primera adaptación del cómic. Si bien se lanzó el tráiler y había mucha expectativa, no pudo desplegar todo su talento actoral porque la película nunca llegó a estrenarse. Según versiones que se barajaron a lo largo de los años, solo se la filmó para no perder los derechos.

Michael Chiklis (2005 y 2007)

Michael Chiklis fue la Mole en la adaptación de 2005 y su secuela de 2007, ambas dirigidas por Tim Story

De los cuatro actores de la adaptación de 2005, Chiklis (61) fue probablemente el que peor la pasó. Según IMDb, tuvo que ponerse un “incómodo” traje y hasta usar prótesis dentales, por lo que tuvo que esforzarse aún más a la hora de hablar.

Jamie Bell (2015)

Jamie Bell se puso en la piel de Ben en la adaptación de 2015

Además de interpretar a la Mole en la versión de Josh Trank, en el set Jamie Bell (39) también volvió a encontrar el amor. Tras su separación de Evan Rachel Wood, madre de su hijo mayor, se enamoró de su compañera de reparto Kate Mara. En 2017 se casaron y tuvieron dos hijos.

Los 4 fantásticos (2015)

Ebon Moss-Bachrach (2025)

Ebon Moss-Bachrach es la Mole en Los 4 fantásticos: primeros pasos Marvel

El intérprete de 48 años, ganador del premio Emmy a mejor actor de reparto en comedia por El Oso (The Bear), es ahora la Mole. En el caso de su personaje, decidieron capturar los movimientos en lugar de usar un traje. ”En el pasado, creo que ya habían hecho un traje. Michael Chiklis usó uno que, al parecer, era muy incómodo y eso ya pasó”, dijo durante su paso por Jimmy Kimmel Live! y remarcó que en esta nueva versión “es una especie de cosplay, algo amateur, ese tipo de cosas que se hacen ahora con la tecnología que tenemos”.

Johnny Storm / Antorcha humana

Jay Underwood (1994)

Jay Underwood fue Johnny Storm en Los 4 fantásticos de 1994 IMDb

Uno de los personajes más icónicos de los cómics se sumó al proyecto a último momento. De acuerdo con IMDb, Underwood (56), que previamente venía de protagonizar la película Not Quite Human, fue casteado para el rol de la Antorcha humana apenas dos semanas antes del inicio del rodaje.

Chris Evans (2005 y 2007)

Entre 2005 y 2007 Chris Evans fue la Antorcha humana

Antes de ser el Capitán América, Evans (44) fue la Antorcha Humana. Curiosamente, en 2024, 17 años después de apagar las llamas, causó una verdadera revolución entre los fanáticos del MCU al hacer un cameo como Johnny Storm en Deadpool y Wolverine, la película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

Michael B. Jordan (2015)

Michael B. Jordan ocupó el rol del superhéroe que puede prenderse fuego en la adaptación de 2015 Marvel

Michael B. Jordan (38) fue quien reemplazó a Chris Evans en el rol de Johnny Storm. Por esas casualidades de la vida, ambos interpretaron también a otros héroes dentro de la misma franquicia, pero sin cruzarse. Evans fue el Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, uno de los personajes más importantes, y Jordan, Erik Killmonger el villano de Pantera Negra (Black Panther).

Joseph Quinn (2025)

Joseph Quinn es el nuevo Johnny Storm en la adaptación dirigida por Matt Shakman Marvel

Después de su participación en Stranger Things y Gladiador II de Riddle Scott, Quinn (31) decidió darle una vuelta de rosca a su interpretación de la Antorcha humana (Human Torch). “Es un hombre que lidera con mucha fanfarronería, lo cual a veces puede resultar ofensivo. Pero también es gracioso”, le reveló a Entertainment Weekly y contó que conversó con Kevin Feige, jefe de Marvel Studios sobre las versiones anteriores del personaje y la situación cultural. “Lo catalogaban de mujeriego y despreocupado, pero ¿es eso atractivo hoy en día? Creo que no. Esta versión de Johnny es menos insensible con los sentimientos de los demás, y espero que haya una mayor conciencia de lo que impulsa esa búsqueda de atención”, expresó

Los 4 fantásticos: primeros pasos (2025)

Los 4 Fantásticos: primeros pasos debutó con un sólido 88 por ciento de aprobación de los críticos de Rotten Tomatoes y un 92% de la audiencia. El sitio especializado IMDb la punteó con 7.6 / 10 y Letterbox con 3.7 / 5. LA NACION la calificó como “buena” y definió que con esta versión “Marvel sale en la búsqueda de un renacimiento”. La producción protagonizada por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Julia Garner y Ralph Ineson, dirigida por Matt Shakman y guionada por Josh Friedman, Eric Pearson, Ian Springer y Jeff Kaplan, ya está disponle en salas de cine. Es apta solo para mayores de 13 años y tiene una duración de 115 minutos.