A los 58 años, Demi Moore se subió a la pasarela y generó una inesperada polémica

Las especulaciones en torno a las operaciones estéticas de las famosas son un clásico de esta era. En esta oportunidad, la gran protagonista en torno a este tema fue Demi Moore, quien lució algo extraña en el desfile de Fendi.

Luego de que fuera vista en la pasarela en la Semana de la Moda de Alta Costura en París, las redes sociales se ensañaron en analizar las facciones de la cara de la actriz. Si bien algunos sostuvieron que la protagonista de Ghost, la sombre del amor había pasado por el bisturí, otros adjudicaron el cambio al maquillaje.

La actriz de 58 años estaba irreconocible cuando se unió a una serie de modelos en la pasarela de la presentación de Fendi Primavera Verano 2021 del diseñador Kim Jones, en París. Su transformación causó furor en las redes sociales. Si fue arte del maquillaje -que algunos calificaron de ”terrible”- o si la actriz se sometió a alguna cirugía estética es algo que solo ella sabe. Lo cierto es que a los pocos minutos de su presentación donde se la vio modelando un conjunto de satén negro y grandes pendientes llamativos, Twitter se llenó de preguntas y observaciones sobre su look.

Demi Moore bajo la dirección de Kim Jones para la colección Primavera-Verano 2021 de Fendi en París STEPHANE DE SAKUTIN,Agencia AFP - AFP

En los últimos meses, Moore se mostró al natural y había empezado a compartir sus días a través de imágenes en su cuenta de Instagram en plena pandemia. Sin maquillaje, en familia, la actriz parecía haber empezado a liberarse de los cánones de belleza socialmente impuestos, pero estas imágenes volvieron a ponerla en boca de todos.

A los 58 años, Demi Moore lució muy distinta sobre la pasarela de la Semana de la Alta Costura parisina archivo

No es la primera vez que la actriz se enfrenta a rumores sobre supuestas cirugías estéticas. Hace unos 20 años se dijo que Demi había gastado casi 250.000 dólares en una cirugía plástica para transformar completamente su rostro y cuerpo antes de su aparición en la película Los ángeles de Charlie (2003). Sin embargo, nadie confirmó esos dichos. Incluso, ella dijo 4 años después que nunca se había sometido a una intervención. “No me gusta la idea de someterme a una operación para retrasar el proceso de envejecimiento, es una forma de combatir la neurosis”, dijo a medios extranjeros.

Durante una entrevista de 2019 con Daily Mirror, Demi reveló que estaba “abrazando” el proceso de envejecimiento natural, a pesar de admitir que hubo momentos en los que se miró en el espejo y no se reconoció. “La gravedad va en algunas direcciones que no me gustan. Puedo mirarme en el espejo de vez en cuando y decir: `Estás mintiendo, yo no me veo así´”, bromeó.

La actriz estadounidense Demi Moore presenta una creación del diseñador británico Kim Jones para la colección Primavera-Verano 2021 de Fendi durante la Semana de la Moda de Alta Costura de París STEPHANE DE SAKUTIN,Agencia AFP - AFP

“Pero siento que se trata de aceptación, abrazarlo y dejar de buscar lo que está mal, simplemente aceptarlo todo”, agregó.

Esta aparición en la pasarela tuvo lugar después de unos meses en los que Demi estuvo oculta. A pesar de la controversia sobre su nuevo look, la actriz se mostró inalterable durante el desfile mientras modelaba junto a Kate Moss y Bella Hadid. La envidiable figura de Demi se acentuaba por el escote pronunciado de su blusa, que se ajustaba a la cintura y dejaba ver sus hombros.

LA NACION