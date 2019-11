A dos meses de ser papá, Mike Amigorena reveló el nombre de su hija

Mike Amigorena

A dos meses de ser papá por primera vez, Mike Amigorena pasó por el piso de Involucrados y contó cómo está viviendo este gran momento de su vida, además de revelar el nombre de su hija, que nacerá el 5 de febrero. "Se llamará Miel", anunció.

"Lo vivo con mucha naturalidad. Me agarra en un momento en que no estoy para otra cosa más que para dedicarme a esta personita hermosa que viene. Ya no me queda nada pendiente. Estoy para ella, para las dos", confesó casi embobado en referencia a su hija y su mujer Sofía.

Enamorado. Mike Amigorena junto a su mujer, Sofía Crédito: Gerardo Viercovich

En cuanto a cómo son sus días mientras espera la llegada de la pequeña, relató: "La llamamos Miel todo el tiempo. Le hablo a la panza, le canto cada tanto, pongo la oreja y siento su hipo; me vuelvo loco". Y enseguida aclaró que no le preocupan todos los cambios y responsabilidades que se le vienen como padre. "Ya dormí mucho tiempo. Tengo la paciencia para no dormir y estar pendiente de lo que mi hija necesite", señaló.

"Vamos a pulir a Miel para que cambie el mundo. Voy a brindarme a una persona para que cure el mundo. Hoy para mí el gran capital es el tiempo para los vínculos", resaltó en cuanto a sus objetivos como padre.

Tras asegurar que no piensa en casarse ["no me seduce la idea"], el músico que presentará su nuevo disco Daa el próximo 3 de diciembre en La Tangente se sometió al desafío de cambiar un pañal en vivo. Con mucha habilidad, Amigorena logró sortear la prueba, ya que aseguró que está a full con el curso de preparto.

Antes de cerrar el ciclo cantando su nuevo tema "Picaflor", el actor de Cabaret se refirió a la situación del país. "Hay una parte mía que tiene esperanza, que mira para adelante y hay otra que bueno, no puedo no ver el retroceso", opinó. Y tras enumerar algunos motivos por los cuales considera que la Argentina está como está, dio un mensaje esperanzador: "Hay una cosa de indisciplina, no hay respeto a un protocolo pero es posible. Creo que las generaciones que vienen, ya tienen otra mirada; hay que esperar", reflexionó Mike mientras aseguró que no descarta la posibilidad de dedicarse a la política en algún momento.