Samanta Casais, lista para nuevos desafíos y olvidarse del mal trago de Bake off Argentina

A tres meses del escándalo que la descalificó como ganadora de Bake Off,Samanta Casais reapareció en la pantalla chica, más precisamente en Confrontados, y se mostró más fuerte que nunca. A punto de estrenar un nuevo proyecto de cocina, la pastelera contó cómo se rearmó luego de la gran polémica y analizó el nuevo ciclo Masterchef Celebrity.

"Estoy súper contenta con este proyecto nuevo. La idea es hacer recetas divertidas y dinámicas para que puedan hacer en casa y de paso se diviertan", comentó Samanta sobre su propio canal de cocina en YouTube llamado "Sami pastelera", donde interactúa con Pepe Pompín, el conejo más famoso de la tele.

Tras definirse como una persona "frontal", la ex Bake Off contó cómo se rearmó después de su polémica participación en el ciclo de Telefe."Hoy soy otra persona. Después de tres meses y todo lo que me pasó, estoy súper fuerte. Enfocándome en mis proyectos. Estoy súper tranquila conmigo misma, con todo lo que pasó. Lo pude sobrellevar con ayuda y demás, pero ya hoy estoy fortalecida. Siempre va a haber haters. Cuando tus compañeros te señalan no te sentís bien, pero el paso del tiempo cura las heridas", reflexionó dejando los conflictos en el pasado.

Minutos después, y por su experiencia en realities de este tipo, Casais opinó sobre Masterchef Celebrity, la competencia de cocina que lidera el prime time de la televisión por estos días. Tras señalar que es distinto ya que los participantes son famosos, la pastelera hizo referencia a las comparaciones que circulan en redes entre ella y Sofía Pachano, a quién también se la acusa de tener muchos conocimientos gastronómicos previos. "Estuve viendo algo, han hecho apología de mi nombre con el tema de Sofía. De hecho el lunes volví a ser tendencia en Twitter", lanzó un poco molesta.

Tras asegurar que le pone todas las fichas a Boy Olmi porque "tiene la cabeza super abierta a la hora de cocinar", Samanta habló de los primeros conflictos que habrían surgido entre los participantes ante la medalla de Oro que recibió Vicky Xipolitakis."Más allá de las apariencias cualquiera puede cocinar rico. Quizá a Vicky la menosprecian, pero cocina de la hostia", indicó.

Al conocer el juego a la perfección, la joven definió a cada miembro del jurado. Mientras que Donato De Santis le parece muy copado; a Germán Martitegui lo tildó como el más bravo de los tres y agregó: "A mí me daría miedo llevarle el plato". Con respecto a Damián Betular, quién también oficio como jurado en Bake Off, expresó: "Damián es lo más de los más. Atrás de cámara nos hacía reír mucho porque tiene una chispa muy copada. Está para complementar al jurado. Él se lleva mi corazón".