Aaron Carter habló abiertamente sobre el difícil momento que atraviesa

El cantante estadounidense Aaron Carter ha decidido compartir su "verdad". En una entrevista en el programa de televisión The Doctors, el músico ha revelado que padece esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad.

El hermano menor de Nick Carter, integrante del grupo Backstreet Boys, también adicto a los calmantes y al alcohol, afirmó ante los televidentes que no tiene "nada que esconder" y enseñó una bolsa repleta de los medicamentos que le suministran para sus tratamientos.

Tras un año en rehabilitación, el músico protagonizó en el último mes varios escándalos y hoy publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que no ha tranquilizado del todo a sus fans. En éste aclara que no cancelará sus próximos conciertos, pero sí adelanta que no sumará -al menos de momento- más fechas a las ya pautadas.

"Hoy me desperté sintiéndome muy bien y saludable. No se preocupen. Estaré para los shows programados (que figuran) en mi sitio oficial. Se malinterpretó cuando dije que cancelaría shows. No me estaba refiriendo a los ya confirmados sino a los que todavía no lo están. Nos vemos pronto", escribió Carter en un posteo junto a una selfie en la que se lo ve con el torso desnudo y gesticulando con una mano, indicando de que todo va bien.

Carter también publicó hoy un fragmento del programa The Doctors en el que su madre cuenta cómo atraviesa las patologías que afectan a su hijo, y agradeció a su progenitora por su cariño. En otra publicación de esta tarde, el artista se grabó a sí mismo cantando, dirigió un mensaje a la gente que lo ataca y finalizó el video con un gesto con su dedo mayor levantado.

Los comportamientos del artista en la última temporada han sido polémicos. El pasado agosto publicó un vídeo en directo en su cuenta de Instagram en el que contaba que ponía en venta a su perro, un bulldog inglés que rescató de un refugio de animales, por 3.500 dólares. Sus admiradores le criticaron por ello y Carter explicó que se trataba de una broma.

El mes pasado también puso fin a su relación con su última novia, la artista rusa Lina Valentina, en una ruptura que tuvo tintes violentos y por la que un juez le impuso una orden de alejamiento. Por otro lado, el músico, de 31 años, fue visto en las últimas semanas comprando armas y la policía ha acudido a su domicilio por miedo a que se suicidara.