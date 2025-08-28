Acoso y divulgación de información privada: detienen nuevamente a Kelley, la exesposa de Scott Wolf

El controvertido divorcio de Denise Richards y Aaron Phypers tiene un firme competidor en la batalla por el podio de la separación más escandalosa del año en tierras hollywoodenses. Este miércoles, la guerra mediática y judicial entre Scott Wolf y su exesposa Kelley Limp sumó un nuevo capítulo y se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes.

La exesposa del actor de Party of Five fue nuevamente arrestada el martes y encerrada en la cárcel del condado de Summit, en Park City, Utah. Según dio a conocer el portal TMZ, se la acusa de haber acosado a su exmarido mediante comunicaciones electrónicas y de haber divulgado en las redes información personal.

Una vez más, la mujer documentó su experiencia a través de Instagram Stories y les dijo a sus seguidores que se sentía “confundida” y “asustada”. “La policía está en mi casa para arrestarme. No tengo ni idea de por qué. El agente Norton dijo que debo obedecer y lo haré”, indicó.

“No tengo pensamientos suicidas”, continuó. “No represento ningún peligro para nadie. No he hecho nada… Estaba a punto de tener una cita y era la primera vez que podía respirar”, comentó en su posteo.

Durante la transmisión, Limp pidió por favor que alguien fuera a ayudarla y que “lucharan” por ella. Desde entonces no ha publicado nada en sus redes sociales.

Scott y Kelley Wolf instagram.com/kelleywolf

Antes de ese episodio, Limp compartió una serie de publicaciones extrañas, en las que por un lado criticaba a un “viejo amigo” que la expulsó de un bar y por el otro se refirió a Wolf como “el hombre más odiado de la Tierra”.

“¡Que manden a los niños ya! Se acabaron los juegos. Esto es la guerra. Última oportunidad antes de ir a la prensa”, amenazó. Luego, publicó lo que parecía ser el número de teléfono del actor.

En otro mensaje, aseguró que la mañana siguiente partiría “durante seis meses” porque se había “rendido” y no quería “luchar ni un minuto más”. “Los niños me odian. El pueblo me odia. ¡Y yo amo mi vida! Estoy tan feliz y lo único que quería era ver a mis hijos antes de irme. Te quiero, Scott. Cuida de nuestros hijos", indicó.

Wolf conoció a Limp en 2002, dos años después de que dejara de emitirse la serie que lo convirtió en una de las grandes promesas de Hollywood. Se casaron dos años más tarde y con el tiempo recibieron a sus tres hijos, Jackson, de 16 años, Miller, de 12, y Lucy, de 11. Pero después de 21 años de matrimonio, el actor solicitó, en junio, el divorcio.

Luego de que ambos recurrieran a sus redes sociales para aclarar que la separación fue en buenos términos y que siempre la crianza de sus hijos será prioritaria, estalló el escándalo. El viernes 13 de junio, al igual que este martes, Limp registró en un video que era detenida por agentes policiales en su propia casa.

“¡Dios mío! ¡No! ¡Dios mío, esto no está pasando!”, se escucha decir a la mujer en el video, que en gran parte muestra una pantalla negra. Al final del clip, Limp aparece en escena junto a dos agentes.

En el video se la escucha decir que va a ir “por sus propios medios” y se oye de fondo lo que parece ser el sonido de unas esposas al cerrarse. “¡Esto es vergonzoso, señores! ¡Miren esto! Miren a esta mujer, esto es vergonzoso. Avergüéncense, avergüéncense, señores”. El video termina con una breve aparición de Limp con dos policías detrás de ella.

Semanas después, Limp reveló que había estado internada en un hospital contra su voluntad. Y días más tarde, reapareció en las redes para denunciar que había sido nuevamente detenida y para declararse víctima de “brutalidad policial”.

Uno de los desgarradores mensajes que Kelley Limp compartió en sus redes sociales tras ser detenida instagram.com/kelleywolf/

“Me retuvieron 7 días y trataron de retenerme 90. No me callaré más. Ya no puedo callarme”, afirmó en una de sus historias de Instagram, al tiempo que mostraba su brazo con moretones.

“Esto me lo hizo la policía. Voy a ponerme a salvo, pero pido ayuda. Me tiraron por las escaleras. Me rompí la muñeca y tengo contusiones en la cabeza. Tengo moretones por todas partes y, literalmente, me dieron de alta anoche. Esta es la segunda vez”, aseguró.