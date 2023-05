Tori Spelling reveló que el moho de su casa casi mata a su familia: “Estamos todos enfermos”

escuchar

Tori Spelling está viviendo una situación desesperante y la compartió con su casi dos millones de seguidores de Instagram que siguen el día a día de su vida y de la de su familia. En un posteo, la actriz mostró imágenes de su estadía en una clínica con sus hijos como consecuencia del malestar que les provocó el moho que había en su casa: “Nos estuvo matando lentamente durante los últimos tres años”, reveló Spelling.

La ex Beverly Hills 90210 contó que sus cinco hijos “están muy enfermos” y que no presentan mejorías. “Nuestra familia necesita ayuda”, expresó y, con notoria desesperación, pidió que la pongan en contacto con un abogado que trabaje en casos vinculados a casas con moho. “Nuestros problemas son muy grandes, ya que estuvimos viviendo en una casa que nos estuvo matando lentamente a todos”, apuntó y agregó que se encuentra “agotada” y preocupada al ver que su familia sigue con diversos síntomas de los que está tardando en recuperarse.

Spelling es madre de Liam, de 16; Stella, de 14; Hattie, de 11; Finn, de 10; y Beau, de 6, fruto de su matrimonio con Dean McDermott, con quien está atravesando una crisis que intentan navegar “por el bien de los niños”. En cuanto a la salud de sus hijos, la actriz explicó que, una vez que se descubrió el moho en la casa, llevó a los cinco “a las corridas” a una clínica donde atravesaron un “espiral de enfermedades” por el daño “extremo” que les ocasionaron las esporas que se formaron en el hogar.

En su posteo, se ve cómo los pequeños están debilitados en el centro médico, pero recibiendo la atención pertinente. “Estamos enfermos, nos mejoramos, y nos volvemos a enfermar”, expresó Spelling, sobrepasada por su presente. “ Mis hijos más pequeños estuvieron tan enfermos, que solo dormían todo el día; cuando se paraban, se mareaban: esos fueron indicativos de que algo estaba sucediendo ”, recordó y mencionó que actualmente lidian con cuadros febriles, con la infección denominada faringitis estreptocócica y con alergia en todo el cuerpo.

Los difíciles momentos de salud Tori Spelling y su familia

Tori Spelling junto a su hija Stella instagram.com/stella_mcdermott08

En enero de este año, Spelling había contado que su hija Stella había sido diagnosticada con una migraña hemipléjica, de la que se estaba recuperando después de una breve internación. “En la sala de emergencias le diagnosticaron una migraña hemipléjica. Es una condición que afecta a un lado del cuerpo”, escribió en sus redes sociales.

“ Los signos de un ataque de migraña hemipléjica son similares a los que se presentarían en un derrame cerebral, que típicamente incluyen dolor de cabeza severo y repentino en un lado del cerebro, debilidad y entumecimiento en una mitad del cuerpo ”, explicó en ese momento en el que todavía no había descubierto el moho en su hogar.

En familia. Tori Spelling junto a su esposo, Dean McDermott, y dos de sus hijos, Liam y Stell, en una presentación de un libro que escribió la actriz, en Beverly Hills, en 2020 AP

La actriz y conductora describió a la experiencia como “aterradora” para toda la familia. “Como persona que padeció migrañas toda su vida, no tenía ni idea de esto. Agradezco a todos los médicos de la sala de emergencias. Fueron increíbles y la cuidaron con mucho cariño”, culminaba su posteo.

Por otro lado, en diciembre de 2022 fue la propia Spelling la que debió ser internada. La hija del mítico productor Aaron Spelling informó que, entre los síntomas que venía sufriendo, se encontraban “dificultad para respirar, presión arterial alta y mareos locos” y agregó que los médicos le realizaron distintos análisis y pruebas para determinar cuál era la causa de sus padecimientos. “Lo que más quiero es llegar a mi casa y estar junto a mis hijos”, manifestaba Spelling en plena temporada de fiestas que se convirtió en una pesadilla por ese “extraño cuadro” que debió afrontar.

Tori Spelling y unos meses muy difíciles AP

En medio de esa tormenta, la actriz había escrito un críptico mensaje: “A todos los que quisieron prenderme fuego cuando les dijeron que estaba demasiado enferma como para ir a trabajar, bueno, aquí estoy”, señaló y agregó: “¿Qué tal si la próxima vez toman lo que dice alguien al pie de la letra y muestran amabilidad en lugar de dudar? Recuerden, para la gente como yo, no ir a trabajar es una pesadilla. Soy una buscavidas y una adicta al trabajo. Siempre elijo trabajar”, afirmaba la conductora del reality de MTV, Love at First Lie (”Amor a primera mentira”).

Las diferentes visitas al hospital, tanto de ella como de su hija, alertaron a la familia, pero hace tan solo una semana que Spelling descubrió que muchos de los malestares que sufrieron estaban vinculados al moho de la casa. Por lo tanto, Tori también aprovechó su popularidad para alertar a otras familias con su contundente posteo de Instagram en el que recibió los mejores deseos de amigos y seguidores .

