Adrián Suar rompió el silencio: su opinión sobre la denuncia de Viviana Canosa y su respuesta a las críticas de Mariana Fabbiani

Desde que explotó el #CanosaGate que no se habla de otra cosa. Tras la denuncia de Viviana Canosa, en la que la conductora acusó a algunos famosos de robo, abuso de menores y hasta de integrar una red de trata de personas, varias figuras del medio salieron a cuestionar el accionar de la periodista. También, apuntaron contra las autoridades de eltrece por permitir que se hagan ese tipo de acusaciones desde su pantalla. Frente a estas críticas y reproches, el gerente de programación del canal, Adrián Suar, rompió el silencio.

“La denuncia es una denuncia que hace Viviana. Es una persona adulta, mayor de edad y esas cosas yo no las puedo manejar”, dijo el gerente de contenidos de la señal de Constitución ante las cámaras de A la Tarde. “ Ella fue e hizo una denuncia, veremos que dice la Justicia . Yo no me puedo hacer responsable de algo que hace Viviana. Hace una denuncia como cualquier ciudadano que puede hacer una denuncia. Después, qué va a pasar sólo Dios sabrá”, repitió el productor.

Minutos después, el cronista de América, Oliver Quiroz, le preguntó por los dichos de Mariana Fabbiani que no solo apuntó contra eltrece (canal en el que trabajó durante muchos años) sino que se dirigió a Suar para pedirle que no permita ese tipo de cosas por “un punto de rating”. “A veces pasa, es cierto. Uno trabaja… Yo me dedico a esto hace muchos años. No le digo a la gente lo que tiene que decir , lo saben todos los que trabajaron en la pantalla de eltrece”, aclaró.

Y enseguida reconoció que le gusta tener “una pantalla tranquila”. “No soy de agredir a nadie desde la pantalla y a veces se me desmadran las cosas y trato de volver al eje de lo que fue la pantalla de eltrece. A veces lo logro más, a veces menos como todas las pantallas en esta bendita televisión argentina”, reflexionó en una especie de mea culpa. “Todos a veces nos mandamos a penitencia y decimos: ‘acá estuvimos mal’. Le pasa a América, a veces a eltrece, nos pasa a todos y está bien, yo coincido”, reconoció públicamente.

Por último, el actor y productor reveló cuál fue su actitud tras el escándalo que explotó días atrás. “ Fui y hablé con Viviana puertas para adentro de lo que yo quiero para la pantalla de eltrece y ella lo entendió perfectamente. Espero que sea así y podamos convivir civilizadamente ”, concluyó dejando en claro que no quiere más conflictos.

El pedido de Mariana Fabbiani a Adrián Suar

“Ayer me amenazaron desde la pantalla de Canal 13 y por privado también, y a parte de mi equipo. Viviana Canosa, decí lo que tengas que decir”, así comenzó su programa del 17 de abril Mariani Fabbiani subiéndose al escándalo desatado por la conductora de Viviana en vivo. “Viviana Canosa, te digo así porque sé que no te gusta que te digan el nombre entero. Vos y yo no somos lo mismo. No tenemos nada que ver. Yo estuve muchos años en la pantalla de ese canal, en tu horario, liderando, y no tuve que amenazar a nadie por un punto de rating ”, disparó.

Viviana Canosa y Mariana Fabbiani

Minutos después, la conductora de DDM se refirió directamente a Adrián Suar, quien oficia como gerente de programación del canal desde 2001: “Hay una reflexión más profunda que amerita. La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Viviana Canosa ya sabemos lo que es, todo el medio la conoce: nació chancho, morirá chancho. Lo único que hiciste fue arruinarle la vida en tu espantosa y horrorosa carrera a todo el mundo, con una maldad y una crueldad sin límites. Eso no me sorprende. Lo que sí me sorprende es que pase desde la pantalla de Canal 13, que tenía prestigio, calidad y calidez, una pantalla donde todos queríamos estar y era responsable y creíble”, lanzó mirando a cámara.

“Entonces yo le voy a preguntar a Adrián (Suar): ¿qué estás haciendo? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuál es el límite? Esto es una falta de responsabilidad total. Para mí, no vale todo por un punto de rating, que ni siquiera consiguen encima (…). Por eso le quiero hablar a Adrián, porque te conozco y son muchos años y quise mucho a la pantalla de eltrece, hice gran parte de mi carrera ahí y sé cómo se trabaja. Y sé también que deben estar debatiéndose cómo seguir con la situación. ¿Dónde quedó tu buen gusto? ¿Vas a dejar que todo lo que representaba el canal se tire por la borda por tus malas decisiones? “, remató mientras daba a entender que extrañaba a Hugo Di Guglielmo, quien fue responsable del canal entre 1990 y 2001, antes de la llegada de Suar.

LA NACION