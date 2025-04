Viviana Canosa ratificó su denuncia en Comodoro Py: “No doy un paso atrás”

Viviana Canosa se presentó esta mañana en los tribunales federales de Comodoro Py para ratificar ante el juez Ariel Lijo la denuncia que hizo el martes pasado sobre una presunta red de pedofilia , en la que mencionó a algunos famosos de la farándula local.

Juan Manuel Dragani, el abogado de Viviana Canosa, fue el encargado de hablar con la prensa a la salida de Comodoro Py Santiago Oroz

La conductora arribó alrededor de las 11 y, a diferencia de lo que fue su presentación de la semana pasada, lo hizo con absoluta reserva, a tal punto que ninguno de los medios presentes la vio entrar. Tres horas más tarde, su salida de los tribunales fue en el mismo tono. En esta oportunidad, no se pavoneó por las escalinatas de Comodoro Py, sino que optó por preservarse en el asiento trasero de un auto blanco. Fue su abogado, Juan Manuel Dragani, el encargado de hablar por ella ante la prensa allí apostada.

La conductora, en cambio, no se mostró ni quiso hablar con los medios que la esperaban a la salida de los tribunales de Retiro Santiago Oroz

“ Ratificamos la denuncia , es todo lo que podemos decir. Cumplimos con el acto procesal correspondiente”, dijo el letrado, en tanto detalló que la periodista “estuvo tres horas declarando” . Cuando uno de los cronistas le consultó si habían aportado nuevas pruebas a la causa, Dragani se limitó a decir: “Está todo en reserva con la Justicia”.

🔴 TERMINÓ LA DECLARACIÓN DE VIVIANA CANOSA: ASÍ SALÍA JUNTO A SU ABOGADO@Intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/QHEQLes01l — América TV (@AmericaTV) April 21, 2025

Sin embargo, en su programa por la pantalla de eltrece, Canosa hizo su descargo y aseguró que no piensa dar ni un paso atrás. “ Siguen diciendo que no tenemos ni pruebas ni fuerza . Escribí algo para decirlo ahora y después va a hablar la Justicia. Fui a Comodoro Py a ratificar mi denuncia. No doy un paso atrás. Cualquiera puede criticar lo que hago, pero ninguno tiene los ovarios para presentarse como yo hoy y ratificar durante tres horas una denuncia ”.

“Es muy fácil matar al mensajero. Claramente, el poder no quiere escuchar de lo que estoy hablando porque es un tema que afecta a muchísimos intereses, lo sé. No es negocio ni hablar de esto ni denunciarlo”, continuó, en línea con lo expuesto la semana pasada en las distintas emisiones de su programa.

“En general, nunca hago lo que me conviene sino lo que creo y mi conciencia me dicta. Cuando hice esta denuncia, lo hice pensando en un país mejor para nuestros hijos, nietos. Yo no gano nada. Es más, creo que pierdo mucho . El fin de semana, en un momento Juan [su abogado] me dijo que apagara la tele. No puedo creer lo que son capaces de decir”, arremetió contra quienes la criticaron. “Escuché tantas bajezas de algunos colegas que me pregunto si les piden tanto, si están tan odiados y por qué, o si tienen mucho miedo. Cualquiera o todas les van perfecto”, remató.

En otro tramo de su descargo, la periodista reflexionó: “¿Ustedes sabían que en este momento hay tres nenas desaparecidas en Misiones? Son 6 las denuncias por día de chicos desaparecidos en la Argentina. Da más rating pegarme a mí que hablar de todo lo que estoy denunciando. No les importa el tráfico de chicos ni la pedofilia “.

“Si hablo porque hablo, si bajo las escalinatas porque las bajo, si no las bajo me dicen quién me creo que soy. Me enteré de la comisión de un delito y lo denuncié en la Justicia. ¿Qué es lo que está mal de lo que hice? Si no les parece seria la denuncia, ¿por qué siguen haciendo rating conmigo?“, continuó. Y aseguró que sumó nuevos nombres a su denuncia.

En esa misma línea, Dragani comentó: “Ratificamos, ampliamos y ofrecimos pruebas ante el juzgado del doctor Ariel Lijo. También estuvo presente la fiscal especialista en trata María Alejandra Mángano” . Y apuntó contra los periodistas que se “jactaron de haber encontrado y publicado la supuesta denuncia de Viviana Canosa”. “Van a tener que dar explicaciones”, sentenció.

