Adrián Suar se refirió a la agresión sexual que sufrió su hijo Tomás, a los 7 años: “Fue muy impactante cuando nos enteramos”

El 9 de octubre, Tomás Kirzner se prestaba, como el resto de los invitados de PH: Podemos Hablar, al juego de las confesiones. Sin embargo, más allá de compartir alguna anécdota divertida, el actor terminó sorprendiendo a los invitados y a los televidentes con una inesperada revelación: había sido víctima de abuso sexual durante su infancia. Tanto su madre, Araceli González, como su hermana, Florencia Torrente, salieron en su momento a brindarle su apoyo. Esta semana, quien se refirió al tema fue su padre, Adrián Suar.

“Hay un Toto de siete años al que en determinada situación le hubiese dicho: ‘No hace falta ver a tu amigo hoy, lo podés ver otro día’. Le insistiría en que lo puede ver mañana o esperar unos días más. En dos oportunidades abusaron de mí. No sé ni cómo se dice ni cómo se anuncia. Mi familia lo sabe, por supuesto”, empezó contando el joven de 23 años, en el programa conducido por Andy Kusnetzoff.

“Soy una persona muy ansiosa, todo lo quiero ahora y ya. Aquel día, con siete años, quería ir a la casa de mi amigo que vivía por zona norte como mi familia y yo. En el barrio estaba laburando una persona a la que yo no había visto tanto. Estaba empecinado con llegar a la casa de mi amigo cuando me lo encuentro a él, que lo tenía de vista por haberlo cruzado en un par de oportunidades. Estaba con un rastrillo del lado de la calle y me empezó a hablar. No sé por qué, pero en un momento sentí que se empezó a oscurecer todo y yo me quería ir. Me empecé a alejar, él lo empieza a notar y finalmente ocurre”, contó a corazón abierto. “No voy a entrar en detalles porque es horroroso”, aclaró.

Este hombre era alguien que trabajaba en el barrio. “Lo conocían en los lugares que yo frecuentaba. Me acuerdo que me fui corriendo y llorando, no sabía a quién decirle. No lo vi más por un tiempo pero después volvió. El lugar en donde vivía terminó siendo una pesadilla”, confesó. Y agregó: “Ocurrió una segunda vez y después, nunca más. Me acuerdo cuando hace un par de años atrás le cuento a mi familia y a mis amigos más cercanos de la infancia. Mis viejos ahí se unieron para decir: ‘¿Qué hacemos con esta situación?’”, explicó sobre el momento en que decidió decirle la verdad a sus padres.

Si bien en los días siguientes Araceli, su pareja, Fabián Mazzei, y su hija Florencia Torrente recurrieron a las redes para brindar su apoyo a Kirzner, esta semana fue Suar quien celebró la valentía de su hijo. “Fue un abuso de agarrar, de toquetearlo, no llegó a ser un abuso más profundo como han sufrido algunos chicos o chicas, pero fue duro para un chico de siete años en un country conocido en Argentina, ahí adentro un jardinero que trabajaba ahí, que estaba en otras casas”, comenzó detallando, en el programa En diálogo con Longobardi.

Y continuó: “ Fue muy impactante cuando nos enteramos. Cuando lo contó en el programa, nosotros, Araceli y yo, ya lo sabíamos dos años antes. Durante casi 15 años o 14 años no contó nada. Y fue muy fuerte para él, cómo lo vivió, como tantos chicos que tuvieron ese problema. Uno puede pensar ‘¿Por qué no habló?’. Pero no hablan. Es un flagelo de ese tipo de personas enfermas, porque es una enfermedad, que pasa y sigue pasando. Por eso hay que estar muy atentos ”.

“Nosotros sabemos quién es e íbamos a iniciar acciones judiciales, pero después hablamos con mi hijo, y como él contó, decidió no hacerlo. Él tiene mucha sabiduría. Es un pibe muy especial, por su luminosidad, por su espontaneidad y por su manera de vivirlo. Pero igualmente, como padre, estoy atento en los últimos años a esas cosas que no son gratis. A veces pasan cosas en el seno familiar y vos decís: ‘No puedo creer que te pasó eso’ y no te enteraste, pero pasó a metros. A veces hay cosas en el mundo de los adultos con los más chicos que no puedo creer que hayan pasado y sigan pasando”, agregó Suar.

Días atrás, entrevistado por un móvil de Intrusos, Suar había contado lo que sintió al ver a su hijo contar su historia en televisión. “Mirá, como es Toto. Con la valentía que contó lo que contó, y como es él. Él es muy relajado. Un pibe muy honesto, así como lo vieron, así es en la vida”, destacó. Luego, dijo que se sintió orgulloso de su hijo y destacó la nueva generación de jóvenes: “Toto es un pibe así, como son la mayoría de la generación de estos chicos. Son así, muy auténticos. Es una generación muy linda”.

De esta manera, el actor y productor sumó su testimonio al de su expareja. Horas después de que se emitiera el programa conducido por Andy Kusnetzoff, la madre de Toto le dedicó un largo mensaje en su cuenta de Instagram en el que ponderaba su valentía por haber podido contar su experiencia. “La valentía de denunciar desde lo trabajado tiene un valor de logro. Modificar siempre con la verdad y denunciar desde lo construido. Acá hay mamá, acá hay amor, acá hay nido, acá hay familia”, remarcó la actriz. Y, además, brindó detalles de cuándo, tanto ella como Suar, se enteraron del hecho: “No puedo dormir. Todo salió a la luz, ¡hace un año! El encierro provocó distintos estados que nos fueron llevando a ser más honestos, genuinos en nuestro accionar y sentir. Si hay algo que aprendí en estos años es a acompañar y construir. Es lo que nos salva, fundamentalmente, el amor. Nada como el amor ante distintas adversidades y vivencias. Todos caminamos con marcas de la vida, pero lo más importante es trabajar cada una de ellas para convivir con ese dolor y transformarlo”, detalló.

Y sumó: “Nos construimos incluso con esas marcas. Seguimos caminando, sanando y amando con pasión sin perder nuestro aire y espacio... Teniendo piedad por el otro y respeto. Ser víctima de un abuso verbal o físico debe ser cuidadosamente abordado. Repito por la salud mental de cada ser humano. Hay muchas formas de ser víctima. No importa el sexo o la edad. ¿Qué hacemos con esto? Juzgamos, levantamos el dedo, opinamos y nos olvidamos del tránsito doloroso y del camino hecho, trabajado desde la raíz cada estado de angustia. Los dolores son intransferibles”.

“Mi valiente y sensible habló. Pido respeto. Pido cuidado en sus palabras como lo pediría por cualquier ser humano que se abre a la verdad y tiene la fortaleza de hacerlo público. En el momento que sintió hablarlo, fue genuino. Su vida se construye día a día. Es su elección construirla. Ser de luz que sabe saborear distintos estados para transformarlos en plenitud y sabiduría. Ser de fortaleza que cambia dolor por construcción. Debemos saber caminar con nuestras marcas”, expresó.

Y concluyó: ¡Nada es fácil! Para nadie, pero ser íntegro y digno es una elección. Lo hace un hombre noble, único y fuerte. Gracias por los mensajes recibidos. Nosotros abordamos y anidamos. Nuestro compromiso es la familia y la sociedad que nos rodea. Respeto”.

Flor Torrente, por su parte, dedicó unas palabras para su hermano en la misma red social: “Siempre fuiste un niño especial, desde el instante en que te conocí. Bajaste en ese ascensor con ese gorrito de tela celeste y unos ojos que decían muchísimas cosas desde la inmensidad del silencio. Yo tenía 10 años, y recuerdo que esa mirada me penetró. Siempre supe que me enseñarías muchas cosas, pero te juro que me enseñaste muchas más de las que pensé”. Y luego sumaba: “Te amo con todo mi ser, no podría decir cuánto, pero sí con cada pedacito de mis cuerpos. Somos una gran familia, con nuestros defectos y virtudes, con nuestras emociones e historias. Los amo y me siento muy agradecida de la familia que elegimos”.