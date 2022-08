Adrián Suar y Pilar Gamboa se “infiltraron” entre el público que fue a ver 30 noches con mi ex y revolucionaron la sala

El debut como realizador de Adrián Suar, 30 noches con mi ex, tiene al público a sus pies. La comedia coprotagonizada por el actor y Pilar Gamboa superó los 250.000 espectadores en seis días (254.522, para ser más precisos) y se convirtió en la película argentina más taquillera de los últimos dos años. Con motivo de el éxito, los actores se acercaron el lunes a una proyección del largometraje en el Dot Baires Shopping y se “infiltraron” en la sala para ver la reacción de los espectadores y los sorprendieron cuando terminó la película.

Pilar Gamboa y Adrián Suar sorprendieron al público en una función de 30 noches con mi ex

“Es Adrián Suar”, dijo un hombre y en ese momento todos se dieron vuelta y el actor brindó unas palabras. “Yo personalmente siempre vengo al cine para ver esto que es hermoso, que vengan a ver la película, que apoyen el cine argentino, que es tan importante. El cariño que le ponen a la película para nosotros es hermoso, ver lo que les pasa, cómo se ríen, cómo se emocionan”, expresó el productor mientras la gente sacaba fotos y grababa con sus celulares. “¡Cómo lloramos!”, se escuchó decir a una mujer. “¿Lloraron?”, quiso saber Suar y todos respondieron afirmativamente.

Adrian Suar y Pilar Gamboa, dos espectadores más

Por otro lado, el director del film les pidió que no solo recomienden y acompañen 30 noches con mi ex sino también “todas las películas argentinas que se estrenen” de aquí en adelante. Luego, le cedió la palabra a Gamboa, a quien el público aplaudió y cuya actuación fue destacada. “Gracias por haber venido, es re lindo escuchar la risa y verlos, es espectacular”, manifestó la actriz, quien tenía en sus brazos a su beba, Ana. Tras la función, ambos se fotografiaron con el público e intercambiaron palabras con ellos.

La ópera prima de Suar muestra los pormenores de la convivencia “con los días contados” entre Loba (Gamboa) y Turbo (Suar), que llevan llevan seis años separados. Una problemática de salud mental conduce a la mujer a ser internada en un instituto psiquiátrico y su exmarido queda a cargo de la hija que tienen en común (Rocío Hernández). Como un primer paso hacia su reinserción social, se propone que “Loba” pase un mes rodeada de sus seres queridos, y “Turbo” acepta por el pedido de su hija, aunque hace una salvedad: “30 días, ni uno más”. Esa es la premisa del film que volvió a poner a la ficción nacional en lo más alto de la taquilla, algo que no se había podido conseguir desde comienzos de 2020, cuando la pandemia golpeó al sector.

Previamente, El robo del siglo de Ariel Winograd había logrado superar los dos millones de entradas vendidas, y había sumado 100.000 espectadores en su primer día de exhibición, y ahora es Suar el director que reubicó al cine nacional en una posición de liderazgo, desplazando además a Tren bala, el film de acción protagonizado por Brad Pitt, del primer lugar de la taquilla .

Una premiere llena de estrellas

Suar junto a su hija Margarita y su exmujer, Griselda Siciliani, en la avant premiere Gerardo Viercovich - LA NACION

El martes de la semana pasada, Suar recibió el apoyo de familiares, amigos y colegas en la premiere en el Dot de su flamante largometraje. Del evento formaron parte su hijo, Toto Kirzner, su hija Margarita y la mamá de la niña, la actriz Griselda Siciliani, y numerosas figuras del mundo del espectáculo.

Suar y el equipo de 30 noches con mi ex Gerardo Viercovich - LA NACION

Entre ellas, se pudo ver a Leticia Brédice, Fabián Doman, Germán Paoloski, Denise Dumas y Campi, Federico D’Elia, Andrea Pietra, Patricia Echegoyen, Nicolás Francella, Roberto Moldavsky, Martín Bossi, Mauricio Dayub, Marcos Carnevale, Leticia Siciliani, Paula Morales, Pablo Codevilla, Guido Kaczka, Pichu Straneo, Gustavo Bermúdez y Verónica Varano, Dalia Gutmann y Sebastián Wainraich, y Mariano Torre y Elena Roger.

El actor y director con su hijo, Toto Kirzner Gerardo Viercovich - LA NACION

En diálogo con LA NACION días antes de la premiere, Suar se explayó sobre los nervios previos al estreno. “Vuelvo a tener los nervios de hace dos años, cuando estrené por última vez. Pero estoy tranquilo y seguro de que la película va a gustar. Claro que me gustaría meter de nuevo todo el público que tuvieron otras películas mías, pero hay que tener en cuenta todo el contexto. Ojalá podamos llegar a los 400.000 espectadores. La película no te va a defraudar. Esto es comedia y un poco más, muy distinto a lo que venía haciendo con Corazón loco, El fútbol o yo y Me casé con un boludo. Es una comedia emocional, con el humor que la gente puede esperar de mí, pero a la vez parada en el tema de la salud mental, un tema que siempre me inquietó”, manifestó.