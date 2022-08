Rating: Guido Kaczka escaló fuerte e hizo temblar a Marley

Este martes, luego de un fin de semana extendido, los números del rating televisivo subieron y presentaron un llamativo acercamiento entre Los 8 escalones del millón (eltrece), el ciclo que lideró en su canal, y La Voz Argentina (Telefe), el programa líder del día.

Anoche, el espacio conducido por Guido Kaczka marcó un promedio de 12,4 puntos y tuvo un pico de 14 puntos, cifra obtenida a las 22. En tanto, el formato liderado por Marley -que comenzó un minuto antes de que se despidiera Kaczka-, alcanzó un promedio de 12,6 puntos, tan solo dos décimas más que Los 8 escalones del millón . A su vez, el pico máximo del envío de Telefe fue de 13,8 puntos, inferior, por dos décimas, al del ciclo de eltrece.

Además Los 8 escalones del millón superó a Fugitiva (Telefe ), la ficción que transita su última semana en el aire y cosechó un promedio de 11,5 puntos, mientras que La Voz Argentina lideró su franja superando los 10,8 puntos de Canta conmigo ahora (eltrece). Asimismo, el programa conducido por Marcelo Tinelli también achicó su brecha con La Voz Argentina, con una diferencia de solo 1,8. El techo de audiencia de la versión local de All together now fue de 13,2 puntos, marca compartida con los últimos minutos del espacio de Kaczka.

Canta conmigo ahora, el certamen basado en All together now que cuenta con una puesta impactante

En tanto, en la disputa en el prime time de elnueve y América, Bendita (elnueve) logró 4,3, un punto más que lo cosechado por LAM (América). En la franja de las 22, La hora exacta (elnueve) hizo 1,7 puntos y LPA (América) llegó a 1,6.

En la franja de las 20 también le fue muy bien a Telenoche (eltrece), espacio que se acercó a Telefe noticias. Ayer, el histórico noticiero conducido por Luciana Geuna y Diego Leuco marcó 9,2 puntos, una cifra que no alcanzaba en mucho tiempo. Telefe noticias, a cargo de Cristina Pérez y Rodolfo Barili, promedió 10,6 puntos, ganando la franja y conservando el liderazgo dentro de los espacios informativos.

Cristina Pérez y Rodolfo Barili en Telefe noticias compiten contra Diego Leuco y Luciana Geuna, los responsables de Telenoche Archivo

Por la mañana, ayer se produjo el regreso de Georgina Barbarossa a la conducción de su programa de Telefe , luego de una breve licencia por cuestiones de salud. A la Barbarossa promedió 5 puntos superando los 3,7 puntos de Nosotros a la mañana (eltrece), el ciclo conducido por el Pollo Álvarez. La expectativa por la vuelta de la actriz le permitió ganar la franja.

En la TV Pública los más vistos fueron la edición vespertina de TV Pública noticias y Quién sabe más de Argentina, ambos con 0,8 puntos de promedio. Con tres décimas menos, El señor de los cielos fue la ficción que cosechó mejor audiencia en Net TV y la tira importada Avenida Brasil, con 0,3 de promedio alcanzó el mejor número de Bravo TV.

Momentos destacados

Una de las participantes de Los 8 escalones del millón asustó a Kaczka. El conductor, al notar una actitud extraña, no dudó en ofrecer ayuda médica.

Barbarossa regresó a la conducción de su magazine en las mañanas de Telefe y, en el inicio, comentó la situación de salud que le impidió continuar con su actividad normal . A pesar de las interrupciones de sus panelistas, la actriz describió lo sucedido.

El buen vínculo de Ángel de Brito con algunas figuras del espectáculo hace que se presten para visitar el estudio de LAM y charlar distendidamente con el conductor . Ayer fue el turno de Pampita Ardohain, que se sumó así a la lista de invitados que tuvo el ciclo como Carolina Baldini o Marcela Tinayre.

Los 10 más vistos

1. La Voz Argentina (Telefe) 12,6 puntos de rating

2. Los 8 escalones del millón (eltrece) 12,4 puntos

3. Fugitiva (Telefe) 11,5 puntos

4. Canta conmigo ahora (eltrece) 10,8 puntos

5. Zuleyha - Telefe noticias (Telefe) 10,6 puntos

6. Telenoche (eltrece) 9,2 puntos

7. Soñar contigo (Telefe) 9,1 puntos

8. Nuestro amor eterno (Telefe) 8,9 puntos

9. Hercai (Telefe) 8,4 puntos

10. El noticiero de la gente (Telefe) 8,1 puntos

Datos proporcionados por Kantar Ibope Media.