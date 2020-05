Adriana Aguirre se descompensó: "El encierro me provocó un pico de estrés"

La vedette, de 68 años, se descompensó por problemas en su presión arterial y asegura que tiene "un problema psicológico" debido al aislamiento que provocó un pico de estrés Crédito: Instagram

En plena pandemia, muchas personas dudan, ante alguna dolencia, si recurrir o no a la guardia de algún sanatorio. Adriana Aguirre es una de ellas y, por eso, este mediodía decidió llamar al servicio de emergencia y no dirigirse ella misma a una consulta. La exvedette se sintió descompensada y luego de ser atendida quedó a la espera de que el cuadro no se repita.

La noticia fue dada a conocer en Intrusos y luego la mediática corroboró los hechos en una entrevista concedida a TN Show. Allí explicó: " Tengo un problema psicológico y mucha angustia. El encierro me provocó un pico de estrés. Hoy me levanté y estuve al borde del desmayo. Tenía la presión muy mal ".

Aguirre indicó que, cuando el médico llegó a su casa, ya se encontraba más compensada y que le recomendaron que a la brevedad consulte con su médico de cabecera para realizarse un chequeo general. Según explicó la actriz, de 68 años, lo que le causa terror es la posibilidad de que, si el cuadro se repite terminen internándola. " No sé cómo solucionar esto. Si me vuelve a pasar mañana tendrían que internarme, pero no quiero. No sería lo ideal para mí ", agregó.

Esta no es la segunda vez en lo que va del año que Aguirre debe ser atendida por problemas en su presión arterial. El 27 de febrero, en plena temporada marplatense, fue internada de urgencia . Su expareja Ricardo García fue el encargado de dar detalles de lo ocurrido: "Tenía la presión altísima: 19 de máxima y 11 de mínima. Toda su vida tuvo 10/6. Realmente es muy preocupante".

Actualmente, a pesar de estar separados , Aguirre y García viven en el mismo departamento , donde están pasando el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus.

En abril, la pareja tenía previsto hacer la división de bienes , pero el trámite se vio suspendido por la pandemia. Según venía explicando Aguirre desde el año pasado, ese tema la tenía preocupada. " Dividimos en dos partes el divorcio porque había que vender muchas cosas y no convenía hacerlo en una sola vez. Tenemos que firmar la división de bienes todavía. Íbamos a hacerlo en diciembre, pero firmaremos a la vuelta de la temporada, en abril", contaba en enero.

"Preferimos la división de bienes, de común acuerdo. Tenemos varias propiedades y hay dos que no se pueden dividir, a menos que se vendan, y este no es el momento", aclaró.