Adriana Salgueiro y la anécdota de cómo un ángel la salvó de la muerte

La anécdota de Adriana Salgueiro con la que explicó por qué cree que un ángel la salvó de la muerte

5 de agosto de 2019 • 10:42

Adriana Salgueiro volvió a hablar sobre el difícil momento que pasó cuando estuvo internada por una fractura de cadera que, según ella, casi la lleva a " la muerte". Invitada al programa de Mirtha Legrand, contó una anécdota con la cual explicó que en esa oportunidad "un ángel" fue quien le salvó la vida.

Recordemos que en mayo pasado, Salgueiro había dicho que tras caerse en la calle terminó con una fractura de cadera, por la cual la operaron y los medicamentos que le dieron en el postoperatorio le ocasionaron una alergia que la dejó casi sin respirar.

"Casi me muero por una alergia de un medicamento que me dieron en el postoperatorio. Si no estaba internada, me moría", dijo la actriz este fin de semana a Mitha. Fue entonces cuando hizo referencia a una medalla, en forma de alita: "Me la regaló Rocío González, una hija del corazón que tengo. Cuando me hicieron las radiografías me sacaron todo lo metálico. Después, cuando busqué la radiografía de mi muñeca, veo el ala".

La imagen del ala del ángel en la foto de la radiografía de la muñeca de Salgueiro

Al respecto dijo: "Quiero que alguien me explique, hasta ahora con todo el mundo que hablo nadie lo pudo hacer. Obvio que me había sacado todo, el radiólogo me hubiera dicho que no servía la radiografía. Recién me dijeron que era la presencia del ángel que me estaba cuidando".

En ese sentido recordó el momento más difícil: "Con el último hilito de voz que me quedaba dije ´no puedo respirar´ y pensé que me moría. Sentí la presencia de mi padre. Sentí que me venía a buscar, pero después sentí que me venía a cuidar".