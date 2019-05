El drama de Adriana Salgueiro: "Creí que me moría"

Adriana Salgueiro pasó por el piso de Intrusos y emocionó a todos con su relato

El pasado 23 de abril, Adriana Salgueiro se cayó en la calle y terminó con una fractura de cadera. Por esa razón, la actriz fue atendida de urgencia en el Sanatorio La Trinidad de Palermo y terminó en el quirófano. Si bien la cirugía fue satisfactoria, tuvo una complicación en plena recuperación: "Casi me muero por una alergia de un medicamento que me dieron en el postoperatorio", contó en Intrusos.

Invitada al programa, en su primera aparición púbica tras el alta contó cómo comenzó todo: "Volvía caminando de tomar un café con mi marido -Alejandro Arellano, productor teatral- y mi perrito y me caí como una bolsa de papas saludando a Willy, el carnicero. Me fracturé la cadera y la muñeca, pero caminé una cuadra y media con la cadera fracturada porque creí que era un golpe nada más. Y cuando llegué a casa no daba más del dolor y fui a la Trinidad de Palermo. Era como un cuadro de película, estaba tirada en una cama, iban llegando las radiografías y lo veía a Alejandro agarrándose la cabeza por lo cual entendí que era grave".

Durante la operación de cadera, que duró 50 minutos y fue un éxito, los médicos le consultaron si era alérgica a algo. Ella respondió que no, pero al día siguiente todo se complicó. "Me paré y me comenzó a salir todo un sarpullido espantoso y a la noche no podía respirar. Fue tremendo. Lo único que pensé en ese momento era en papá, que me venía a buscar", contó rompiendo en llanto. "Pido perdón, odio a la gente que llora en televisión pero es como si estuviera haciendo terapia en vivo porque esto lo conté una sola vez -explicó-. Le tengo prohibido a todos hablar del tema porque estoy viva, estoy bien y no era mi momento, pero sentir la muerte tan cerca fue muy raro. Sentí que me moría: no podía respirar, tenía mucho dolor, pensé en mi papá y dije: 'que sea lo que Dios quiera'. Gracias a la medicación y al cuidado de todos fui saliendo adelante", contó inundada en lágrimas.

Adriana Salgueiro subió a su cuenta de Instagram una foto con su kinesiólogo Crédito: instagram

Luego, la actriz continuó con su relato. "Fue todo bastante rápido, me empecé a sentir mal y los médicos empezaron a correr, me entregué a Dios. No le tengo miedo a la muerte pero sí al sufrimiento, a lo que precisamente me pasó, a tener claro lo que te està pasando porque siempre estuve presente viendo y escuchando todo lo que me estaban haciendo. Mi médico dijo: 'le tiraron con una bomba de neutrones y zafó'. Evidentemente aún tengo muchas cosas para hacer, una vida plena. Me tengo que quedar acá. Por eso todavía es como que estoy procesando, es una sensación rarísima. Tuve un instante en el que me entregué

"¿Lo soñaste o lo sentiste a tu papá?", quiso saber Marcela Tauro, quien recordó una experiencia similar que pasó durante el parto de su hijo. Y la actriz asintió con la mirada y fue contundente: "Lo sentí, creo que vino a decirme quédate tranquila. No era el momento de irme aunque por un momento pensé que me moría".

"Yo soy un toro y siempre salgo de esos momentos, pero estoy en la etapa de procesarlo porque tengo mucho miedo a la muerte ahora. No me va a vencer ni en pedo, a mí, taurina, no. Tengo miedo al sufrimiento previo, a pasar por situaciones que vos decís: '¿por qué si te podés quedar dormida y ya está?' Pero no hay que entregarse, hay que ser positivo", alentó conmovida mientras contó que ya está caminando con un bastón y haciendo rehabilitación para pronto poder dejarlo y retomar su vida cotidiana. "No saben lo que me costó estar así hoy, maquillada, con botas, pero lo tengo que hacer y espero pronto volver a trabajar porque en mi casa mirando y peleando con el televisor me aburro mucho", expresó la actriz que encabeza la obra Verdades mentirosas junto a Nazarena Vélez, Beto César y Tito Speranza. Durante su ausencia, Nancy Anka será su reemplazo.

La actriz y conductora recordó otro momento duro de su internación, en el que lloró muchísimo por primera vez desde su estadía en el sanatorio: "Fue el 29 de abril, era el cumpleaños de mamá y yo estaba internada por lo mismo que hace 30 años la dejó postrada en una cama y no se levantó nunca mas. Fue muy fuerte".

Para terminar, Salgueiro analizó los motivos por los que cree que llegó esta experiencia arrolladora a su vida: "Creo que esto me pasó para dejarme una enseñanza: priorizarme un poco. Siempre todos los demás estaban antes y ahora ya no. Dudé en venir pero siento alivio, no quería que me vieran con un bastón para dar lástima, pero yo soy paz y de abrirme, el haberlo contado así está bueno. Soy una persona muy exigente conmigo, tengo que poder sola con todo, no soy de pedir ayuda, no me gusta dar lástima. He corrido mucho por mi familia, soy de ponerme las cosas al hombro y hoy por suerte tengo compañía, ya no estoy sola y tengo que empezar a ver las cosas con más calma".