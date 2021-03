Adriana Salgueiro: “Había algunos que hacían una porquería y los jurados decían que era interesante”

Eliminada de Corte y confección, el ciclo de eltrece, Adriana Salgueiro contó algunos detalles de esa experiencia y aseguró: “No volvería a hacer un reality. La pasé mal, horrible, pero la culpa es mía porque yo me lo tomé en serio. Ahí no cosía nadie y yo sé coser a mano pero no a máquina. Quizá merecía irme… no sé, pero vi cada porquería… Y vi puntuaciones muy injustas para con Nora Cárpena y para conmigo. Había algunos que hacían una porquería y los jurados decían que era interesante. La moda es una cosa rara”, especuló la actriz en Intrusos, por América, al tiempo que dijo que no tenía empatía con Miriam Lanzoni y, en cambio, tenía muy buena onda con Ximena Capristo y con Anita Martínez. “Miriam no se cuidaba mucho del Covid, la verdad. Eso me parecía a mí, al menos”. Salgueiro aclaró que no se puede vacunar contra el coronavirus porque es alérgica. “Ya pedí turno con mi médico para saber más”, agregó.

La actriz también contó que “no había guiones”, y que daban “90 minutos para hacer un vestido de novia. No llegás. En la edición no pasaban algunas cosas y yo aparecía llorando como una tonta. Fomentaban la pelea entre los participantes y el jurado. Pero también tengo que decir que agradezco el trabajo. No me sentí maltratada pero en ese momento estaba muy caliente porque el día anterior alguien influyente me había dicho que me quedara tranquila porque venía brutal. Hasta llamé por teléfono a mi marido (el productor de teatro Alejandro Arellano) para contarle y al otro día me echaron”. Y agregó: “igual yo lloraba porque soy sensible. Cuando diseñé el vestido que usé en una película de (Alberto) Olmedo y (Jorge) Porcel, y vi a la modelo, me vi a mí en ese entonces y me emocioné”.

Adriana Salgueiro también contó cómo era su relación con Cris Morena, con quien hizo muchas películas. “Éramos muy compinches y nunca nos peleamos. Estábamos todo el día juntas. Volvimos a hablar después de 30 años, cuando le devolví una camiseta. Pasó la vida y no otra cosa. Fue una linda excusa para llamarla. Y volví a hablar cuando falleció Romina también.

Con ganas de recorrer su trabajo, Adriana dijo que siempre tuvo continuidad en teatro pero no en televisión. Y le respondió a Rodrigo Lussich, que arriesgó que sucedió eso porque el programa Arriba las gomas, que condujo en el 92, fue un fiasco. “Hubo algo extraño y pensé que quizá era una época. Me considero actriz aunque hice conducciones. En este ambiente somos productos y no personas, y cuando mi producto no sirvió, me despidieron y eso me produce mucho dolor porque no estaba preparada para eso. Después de eso trabajé como notera para Cuando calienta el sol, y viajé por el mundo”. En cambio, no quiso recordar a Sergio Velasco Ferrero, con quien trabajó muchos años y de quien también fue pareja: “Hay una parte de mi vida que borré y ya no me acuerdo más. Si contara la historia de mi vida pensarían que muchas cosas no son ciertas”.

Para terminar, Salgueiro recordó a Ricardo Fort, con quien trabajó varios años y de quien fue muy amiga: “Lo extraño un montón porque conmigo fue maravilloso. No nos peleamos pero una vez él me puso en un brete y ahí sí se enojó. Tenía un buen trato conmigo, jamás me gritó. Una vez fui a visitarlo a la clínica y me echaron, pero el círculo íntimo de Ricardo me quería”.

LA NACION