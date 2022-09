Agustina Cherri contó cómo atraviesa su cuarto embarazo y reveló por qué en este momento su casa es “un caos”

escuchar

Lejos de las lágrimas televisivas que se convirtieron en su sello, Agustina Cherri está atravesando un momento de plena felicidad. La actriz está transitando su cuarto embarazo y dio detalles de cómo y cuándo se enteró de la buena noticia y cómo la recibieron sus hijos mayores, Muna, Nilo y Alba.

“Me enteré de que estaba embarazada el día de la entrega de los premios Martín Fierro. E sa mañana, antes de ir al hotel a prepararme, me hice el test y me dio positivo. Estuve toda esa noche como en una nebulosa, con una sensación extraña. Encima, después vino el premio [a mejor actriz por su labor en La 1-5/18] que no solo me dieron a mí sino al programa y a compañeros... Ese día me fui a dormir sin entender nada de nada”, le contó la actriz a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Sobre el tiempo que esperó para dar a conocer la noticia, fundamentó: “Lo que pasa es que soy más grande, es el cuarto bebé, y también soy más consciente de ciertas cosas que pasan... Quería estar tranquila para contarlo. Este hijo fue súper buscado. Con Tomás [Vera, su pareja y padre de su hija menor, Alba] teníamos ganas; siempre tuvimos la idea, no es algo que decidimos hace poco. Había que esperar el momento, nada más. Cuando terminó La 1/5-18 dijimos: ‘Vamos a ver si se da’, y también el destino dirá”, explicó.

En cuanto a la reacción de sus tres hijos mayores, Cherri reveló: “Ellos también estaban esperando un nuevo hermanito. Nos preguntaban: ‘¿cuándo?, ¿cuándo?’... Estaban desesperados, también, por la llegada de un nuevo hermano. Cuando se enteraron, imaginate, se pusieron súper felices. Los primeros que se enteraron fueron los más grandes, y a la más chiquita esperamos el tiempo prudencial para contarle. Alba está contenta... Ella se piensa que va a ser la hermana mayor... ¡Hasta que nazca! Ahí, empiezan los problemas”.

La actriz dio detalles, también, de como transcurren sus días lejos de la televisión: “Yo soy un poco inquieta, no me puedo quedar mucho en casa. Aunque no esté en la tele, siempre sigo trabajando, porque me gusta y porque si no, me aburro. Estoy haciendo mucho trabajo comercial, que puedo hacerlo desde casa. Igual, no hacer una tira, en mi vida, es un año de tranquilidad; significa estar tranquila y tener más tiempo para otras cosas. No soy de quedarme en mi casa porque no estoy acostumbrada, pero la idea de no hacer una tira este año tenía que ver con mi necesidad y mis ganas de buscar este bebé ”.

Pero más allá de la felicidad por la espera de su cuarto hijo, la protagonista de Los ricos no piden permiso reveló que no todo es paz en su hogar: “ Mi casa es un caos, porque estamos en obra. Están ampliando un poco y refaccionando. Viste que uno empieza con una pequeña refacción y termina haciendo un montón de cosas. ¡Un caos! Pero es parte de la aventura de crecer como familia ”.

A su vez, dio detalles de cómo espera que sea la llegada del pequeño integrante del clan: “El obstetra es el mismo con el que tuve a todos mis hijos y el parto va a ser con la mínima intervención posible, la que el bebé y el momento permitan ”.

Cherry también recordó cómo fue que conoció a su actual pareja: “Lo vi en el casamiento de Marcela Kloosterboer y no lo dudé: supe que era para mí. Amor a primera vista, como lo llaman. Fue instantáneo: los dos supimos al instante que sí. Pero yo venía de separarme de Gastón [Pauls, el padre de sus dos hijos mayores], con nenes chiquitos... No tenía en la cabeza la idea de comenzar otra relación, pero apareció. Y él, imaginate... Mucho menos tenía la idea”, reveló entre risas.

Con el correr de los años, Cherri se convirtió en una de las actrices más convocadas, y una de sus mayores características está asociada con su capacidad para llorar en el momento en el que se lo propone. En la charla, la actriz explicó cómo es que lo logra: “En realidad, tengo mucha facilidad para el llanto. Si me concentro, rápidamente me sale. Después, eso de que puedo llorar de un ojo o de del otro, según me lo proponga. Es una cuestión del lagrimal, que tiene como un musculito y puedo dominarlo. Entonces, cuando tengo el ojo cargado de lágrimas, puedo decidir, en algún punto, cuándo cae esa lágrima”, explicó entre risas.