Agustina Cherri se divierte en cuarentena con su hija

Agustina y Muna se divierten en la cuarentena

Famosos o no famosos, todos intentan sobrellevar la cuarentena de la mejor manera posible. Proponiendo juegos familiares o participando de consignas de todo tipo, cualquier actividad ayuda a distraerse en casa. Y desde que comenzó el aislamiento preventivo, social y obligatorio, Agustina Cherri utiliza las redes sociales para compartir con su público cómo es su día a día. Y en muchos casos, sus hijas son grandes protagonistas de esas historias.

Durante la tarde del viernes, la protagonista de Separadas compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a su hija Muna, en la que volvió a jugar con el parecido entre ambas. "¡Hoy jugamos a maquillarnos! Ahre (díría mi hija)" escribió Cherri, junto a una imagen en la que aparecen juntas, mientras de fondo se asoma la manito de Alba, hija menor de la actriz.

En el actual contexto, Cherri comparte muchas actividades con Muna, y varias de ellas las sube a su Instagram. La hija de Agustina y de Gastón Pauls, que tiempo atrás sorprendió por su talento para la música, se divierte junto a su mamá. De esos juegos, uno de los que más divirtió a los usuarios de esa red social tuvo que ver con madre e hija recreando, Tik Tok mediante, un mítico diálogo entre Susana Giménez y Moria Casán.

Desde hace tiempo, los fans de la actriz no dejan de sorprenderse con el parecido entre ambas. Y hace algunas semanas, cuando Cherri se cortó el pelo, los comentarios sobre las semejanzas no tardaron en aparecer. De esa manera, entre juegos y looks caseros, transcurre la cuarentena en casa de la actriz, con juegos y mucha complicidad con sus dos hijas.