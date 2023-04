Alejandro Lerner: “Esto no va más, los políticos no pueden seguir cobrando los sueldos que cobran”

escuchar

Hace apenas dos semanas volvió de una gira por España e Israel y el choque que le provocó ese retorno a nuestra realidad lo empujó a escribir una carta abierta en la que dice todo lo que piensa sobre los políticos argentinos. En diálogo con LA NACION, Alejandro Lerner explicó cómo se sintió mientras escribía esa reflexión, por qué lo hizo y qué espera. Además habló de la gira nacional que iniciará en unos días y de la internacional que retomará en un par de meses.

“Escribir la carta fue algo impulsivo y se nota porque no tiene tachaduras ni demasiada revisión- se sincera-. En el viaje sentí que estaba en carrera porque después de 40 años viví cosas por primera vez, como tocar en Valencia o en Alicante, ciudades que no conocía y fue una sensación parecida al Lerner de los ‘80 cuando tocaba en pubs, en una ceremonia íntima, y empezaba a llevar cada vez más gente que se emocionaba. Y cuando me vi a mí mismo renovando esa apuesta de poner huevos otra vez, me agarró un ánimo, un espíritu y pensé que todavía tengo fuerza y voluntad y quiero más. Después volví al país, que te dice que no a tantas cosas que da bronca”.

Conmovido, el artista más reversionado, continuó: “Tengo 65 años y no es algo que me sorprende, ni opino porque ahora viajé y vi una película desconocida. Estamos llegando a unos niveles de patología social que son muy extremos, somos un país que está muy enfermo y a pesar de eso sigue habiendo cosas maravillosas, que no existen en otros países. Y los que están exiliados o autoexiliados sufren mucho el desarraigo, la soledad y la falta de nuestro folclore. En nuestro país no sucede lo que en los Estados Unidos, donde el tiempo es dinero; acá hay tiempo para ir a darle una mano a un amigo, o llamarlo por teléfono, ir a tomar un café, juntarse los fines de semana. España es un término medio porque tiene un poco nuestra raíz latina, pero hay características que son solamente nuestras. El aguante que tenemos a una vida insalubre solo sucede acá. Protestamos más cuando anda mal nuestro equipo de fútbol que cuando anda mal un país, que no funciona desde hace un siglo”.

-¿El dolor te motivó a escribir esta reflexión?

-El contraste. Dos de mis tíos se tuvieron que exiliar porque eran intelectuales de izquierda, uno fue a Brasil y falleció ahí, y otro a Barcelona y ahí sigue con sus 90 años y su familia. No volvieron nunca más. Y ahora pude transitar esas calles y vivir en esa frecuencia, sentir la vida cotidiana como algo normal, gente que va a laburar y vuelve a su casa y no tiene miedo de que te roben y te agredan. Eso es parte de su cultura y nosotros nos acostumbramos a que unos pibes en una moto puedan pegarle un tiro a una mujer embarazada y lo vemos en el noticiero y después cambiamos y vemos fútbol, o una serie y nos parece normal. Eso es lo que me pegó fuerte.

-A pesar de todo, tenés esperanzas...

-Tengo esperanzas porque tengo hijos, salud, mi vocación, trabajo y puedo generar trabajo, pero no puedo pensar por lo que me pasa a mí, porque si tengo frío puedo prender la calefacción y eso no le pasa a la mayoría de los argentinos. Es un país que se ha venido degradando de tal manera que cuando escribo una carta hay miles de personas que dicen que piensan lo mismo, pero no lo expresamos. Conviví con la dictadura y prefiero tener todos los problemas en democracia y aquello no repetirlo nunca más . Viajás y ves trenes que andan a una velocidad increíble, con un buen servicio, donde todo está ordenado, la gente puede caminar tranquila por la calle. Algunas cosas también suceden acá y a veces tenemos una vida cotidiana linda y la gente sale a comer, pero pude respirar esa sensación de no tener miedo en la calle y acá aceptamos ya que eso no sea normal. No apoyo la violencia, pero sí la expresión. Esto no va más, los políticos no pueden seguir cobrando los sueldos que cobran cuando tanta gente se caga de hambre. No hay actitudes de dignidad y sensibilidad, y no hay castigo. Hace falta gente con capacidad.

-De cara a las próximas elecciones, ¿esas esperanzas se desvanecen?

-No creo en los partidos políticos. Creo en personas que son capaces y pueden ser buenos administradores y hay que empezar a juntarlos, no me importa de qué partido político sean. Acá hay que hacer un acuerdo de responsabilidades y que todos tengan la capacidad y la dignidad y la inteligencia de aceptar que todos necesitamos del otro. Porque sino me voy a pasar el resto de mi vida viendo cómo se pelean los peronistas con los kirchneristas, con los radicales, con los macristas, con los de un lado o los del otro. Alguien tiene que aparecer y decir ‘muchachos, vamos a juntarnos’, y que vengan los representantes de todas las religiones, que para eso también están, para ayudar a una pacificación social. Y que vengan los eruditos, los artistas, y los que tienen ganas de administrar la realidad de nuestro país y que no salgan hasta que no se pongan de acuerdo en cómo sacar el país adelante. Si va a ganar un partido y por cuatro años otros partidos que perdieron van a poner un palo en la rueda, pinchando una goma y haciendo tacos y zancadillas, lo vamos a seguir sufriendo todo y eso es construir pasado, que es lo que estamos haciendo.

-Viviste en otros países gracias a tu trabajo, pero decidiste quedarte en la Argentina, ¿por qué?

-Mis hijos estudian en la Argentina y la salud es en Argentina, que son dos cosas que a pesar del ánimo que genera la política retrógrada de nuestro país, no tienen comparación en ningún lugar del mundo. Hay valores que respeto y me gusta compartirlos acá, con mis hijos. También entendí que viajando se aprende. Empecé a trabajar formalmente en los Estados Unidos hace 30 años cuando empecé a desarrollar mi carrera como productor y compositor, y por una cuestión inmigratoria eso me obliga a estar un tiempo trabajando allí. El choque de diferencia cultural es dolorosísimo. Hay valores que son esenciales como el respeto y un poco se ha perdido y por eso un pibe puede subir a un colectivo y pegarle un tiro al colectivero porque se ha deshumanizado un poco la sociedad. Hay un nivel de animalidad que hemos incorporado como algo que pasa en las noticias y después cambiamos de canal.

-¿Cómo se hace para no vivir con miedo?

-No dándole poder a personas que no tienen capacidad para cumplir su función y si la cumplen mal hay que hacer una movida y pedirle que se vayan, como hacen en cualquier país civilizado sin matar a nadie. Todos queremos vivir en un país que piensa en progreso. Si no nos damos cuenta que hemos construido una realidad muy tóxica y patológica , estamos en el horno. Me acuerdo del abrazo de Perón y Balbín cuando yo era jovencito y necesitamos gente que tenga ese nivel de grandeza, y acá veo mucha soberbia y ese es el mayor indicador de ignorancia.

Lerner y una agenda agitada

A Alejandro Lerner lo espera un año agitado, entre giras nacionales e internacionales . El viernes 5 de mayo estará en Berrotarán, Córdoba; el 6, en Río Cuarto; el 7 de mayo en Córdoba capital; el 11 de mayo y el 1° de junio en San Nicolás; el 2 en Bell Ville; el 3 en Río Tercero, Córdoba: el 9 en Santa Fe; el 10 en San Francisco, Córdoba; el 16 en Bahía Blanca; el 17 en Santa Rosa, La Pampa; el 23 en Alta Gracia, Córdoba; el 24 en Villa María, Córdoba; en 25 en Santa Fe. “Después voy a hacer la segunda parte de la gira europea porque toqué en España e Isreal, pero me han pedido de Francia, Italia, Inglaterra y otras ciudades de España. Y también voy a hacer la gira por los Estados Unidos y México que tengo pendiente de antes de la pandemia. La gira argentina la produzco yo, con recursos propios, también para generar la cantidad de trabajo que no tuvimos durante la pandemia y para poder tener el privilegio de subirme a un micro y recorrer las rutas de mi país, y tocar en localidades grandes y más chicas. Es un sueño personal en el que me acompaña mucha gente que se está esforzando para poder llevar a todos lados el mismo espectáculo que hago en el Movistar Arena”, resumió orgulloso.

