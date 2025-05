Alfredo Casero opinó sobre El Eternauta: “No tiene nada que ver con la historieta”

Al ser consultado sobre El Eternauta, la producción argentina del momento basada en la emblemática historieta de Héctor Germán Oesterheld, Alfredo Casero respondió sin rodeos y dejó entrever que la serie no cumplió con sus expectativas.

El actor no ocultó su decepción y dio a entender que la adaptación no estuvo a la altura de la obra original. Aunque no profundizó en detalles técnicos ni artísticos, sus palabras dejaron entrever una crítica hacia el enfoque elegido para llevar a la pantalla una historia icónica del imaginario argentino.

En diálogo con un móvil del programa Puro Show (eltrece), el humorista opinó sobre la adaptación dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín: “Vi un pedazo, vi comentarios y todo... Yo conozco la historieta y a Darín no lo veo como eso, era otro tipo. No me atrae, lo que vi no tenía nada que ver, no me llama la atención, yo me quedo con la historieta . Es como si me dijeras que vas a hacer Patoruzú y ponés a un tipo rubio”.

La mención de Darín dio pie para consultar al actor sobre la supuesta enemistad de años entre Ricardo Darín y Julio Chávez. En este sentido, Casero fue contundente: “En este caso voy a hablar bien de Darín siempre, porque a Julio Chávez no lo quiero ni un carajo… No sé qué dijo, pero por las dudas... Darín es mucho mejor”, lanzó entre risas.

Farsantes Archivo

El origen del malestar entre el actor y el humorista se remonta a la grabación de Farsantes, la exitosa tira de Pol-ka en la que Casero, Chávez, Facundo Arana, Griselda Siciliani y Benjamín Vicuña compartieron elenco. “Farsantes fue el último programa donde trabajé con él y lo tuvimos que terminar. Fue una cosa de camarillas, yo no lo podía creer”, relató. Según el humorista, las internas generadas por el trato de Chávez con sus compañeros fueron determinantes para el final anticipado del proyecto.

Casero explicó que intentó mantener un diálogo constructivo con su colega, pero dijo que no encontró reciprocidad. “ Me traté de acercar muchas veces, pero el desprecio y la manera en que te trata ese tipo es como si realmente fuera más grande de lo que es. Yo no lo veo tan importante como actor, no es un Pompeyo [Audivert]. Él quiere ser como Urdapilleta, son de la misma época, pero no...”, sentenció. Y agregó: “Yo no me olvido de lo que hizo, porque para un artista como yo es muy importante empezar y terminar bien un trabajo. Ya habíamos tenido problemas, tiene una forma muy peyorativa y baja de tratar a la gente”.

Casero también se refirió al episodio que protagonizó en el programa Bondi, donde se molestó con el equipo técnico por lo que consideró una falta de respeto durante una entrevista en vivo con Esteban Trebucq. “Tienen una mala costumbre que es cagarse en el que está hablando y no podés ponerte a hablar del otro lado cuando pido tres veces”, explicó. “Me hace mal porque yo estoy atento, y alguien me está hablando del otro lado... No era necesario”, agregó. El detonante final fue un comentario del panelista Pepe Ochoa: “Me dijo: ‘¿qué pasa Alfredo?’, y ahí se me salió la cadena. Yo ya soy viejo, me molesta que no me escuchen ”.

Finalmente, el actor se mostró de buen humor al hablar sobre su salud. Tras someterse semanas atrás a una cirugía de reemplazo de cadera, aseguró estar en plena recuperación: “Ya quedó atrás el bastón. Estoy muy bien, la cadera es algo que se gasta y se gastó”, bromeó.

Casero también anunció a través de sus redes sociales el inicio de una gira que comenzará en Uruguay. “¡Los amo! ¡Vengan a cagarse de risa con nosotros!”, escribió el humorista en una publicación en Instagram. Acompañado por Fabio Alberti y otros artistas, el actor llevará al país vecino el espíritu de Cha Cha Cha con un espectáculo cargado de humor absurdo y guiños para sus seguidores más fieles. La primera función será el 5 de julio en el Teatro Stella, en Montevideo.

Como incentivo extra, el cómico reveló que tiene preparado un juego especial exclusivo para quienes asistan a esa función en la capital uruguaya. “El show es en el Teatro Stella, que es hermoso”, destacó.