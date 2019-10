La periodista disparó duro contra Luciana Salazar. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2019 • 12:11

Esta mañana Amalia Granata volvió a destrozar a Luciana Salazar. Enemistadas desde hace tiempo por un hombre en común (ambas fueron pareja de Martin Redrado), la futura diputada la acusó nuevamente de ser una operadora política y la defenestró en la polémica que mantiene con Cinthia Fernández.

Tras los tuits que "la pitonisa" [como la llaman actualmente a Salazar por sus comentarios políticos] realizó durante el segundo debate presidencial, donde acusó a Mauricio Macri de tener un auricular en su oreja (dando a entender que le dictaban lo que tenía que decir en cada tema), Granata opinó: "No sé, no la sigo (...). No estaba con audífono Macri". Y, con tono irónico, agregó: "¿Hablás de Luli como si fuera la palabra de quien...? ¡Ay, por favor!".

Muy segura, Granata volvió a afirmar su postura sobre las intenciones de la rubia: "Ya lo dije, está operando para Alberto Fernández. Está clarísimo si leés sus tuits. No sé cuál es el beneficio. Uno puede operar por distintos motivos: por un puesto, por plata, por algún interés".

Luego, la periodista se metió en la polémica entre Salazar y Cinthia Fernández y, casi sin dudarlo, defendió a la panelista de Los ángeles de la mañana. "Me parece que como mujer se tendría que solidarizar y dejar que ellos sigan con su vínculo sin estar ella metida en el medio. Parece que lo disfruta por lo que se ve de afuera, si no no lo haría. No le harías eso a otra mujer porque no te gusta que te lo hagan a vos", disparó.

En cuanto al papel que juega Martín Baclini entre la rubia y la morocha, opinó: "Ay, tristísimo. Está jugando ahí y alguien está sufriendo. O estás con ella y la respetás o te vinculás con Luciana y listo".

La respuesta de Luciana Salazar

Por supuesto, la palabra de Salazar no tardó en llegar y arremetió contra la panelista de Polino Auténtico. "Amalia Granata que se ocupe de ser política. ¿Cuánto le queda...menos de un mes para ser diputada? Yo estaría pensando en eso, proponiendo leyes, más que hablando de los demás; más si estás con una banca en Santa Fe, ¿no?", chicaneó en complicidad con el notero de Los ángeles de la mañana.

En cuanto a si también le iba a iniciar acciones legales a Granata por decir que está operando políticamente, la mamá de Matilda aclaró: "No, no. Una cosa es decir que operás y no es ningún delito. Yo también le dije que operaba a ella, operamos las dos en todo caso", dando a entender que lo de Cinthia es distinto, ya que la acusó de recibir plata por hacerlo.