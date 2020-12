Horacio Cabak y Analía Franchin protagonizaron un fuerte cruce en Twitter, luego de que la periodista acusara al panelista de Polémica en el bar de ser "el más amarrete de la farándula"

Horacio Cabak y Analía Franchin protagonizaron un fuerte cruce en Twitter. Luego de que la participante hiciera un comentario en Flor de equipo (Telefe), el periodistalanzó publicó un tuit enigmático que derivó en una discusión pública.

Todo comenzó cuando, en su paso por el programa que conduce Florencia Peña, Franchín respondió a una picante pregunta. "¿Cuál es la persona más amarreta del espectáculo argentino?". "¡No, no me hagas esto!", respondió la periodista. Luego, se acercó a Peña y se lo dijo en el oído. "No se puede decir. Es hombre", sostuvieron ambas. Peña, en tanto, le recomendó: "Buscate otro". Y un momento después, disparó: "Puedo decir, a mi no me consta, pero Horacio Cabak". Nancy Pazos, en el living, sumó: "Sí, impresionante".

Por esa acusación televisada, Cabak tuiteó: "Si tuviera que contar las cosas que se dicen en el ambiente sobre Analía Franchin y Nancy Pazos me quedaría sin saliva. Pero uno es un caballero. Saludos a ambas".

"Horacio Cabak sos lo mejor que le pasó a Twitter en los últimos tiempos", le respondió Franchín en la red social. "Disculpame si te molestó lo que dije. De mí también dicen que soy amarreta pero sentite libre de contar lo que quieras", añadió.

El panelista de Polémica en el bar, por su lado, continuó: "Pueden estar tranquilas. Yo no me hago eco de las boludeces que cuentan por detrás. Ni de ellas ni de nadie". Franchín, arrepentida por la situación, señaló: "Tenes razón. Nobleza obliga te reitero las disculpas".