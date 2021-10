Andie MacDowell, entre su renacimiento artístico y las críticas por sus decisiones estéticas

La carrera de Andie MacDowell está teniendo una suerte de renacimiento gracias a su aclamada participación en la miniserie de Netflix Las cosas por limpiar, que protagoniza su hija, Margaret Qualley. Por lo tanto, la actriz recordada por sus grandes roles en Sexo, mentiras y video, Hechizo de tiempo, y Cuatro bodas y un funeral se encuentra en plena promoción de la conmovedora producción basada en un caso real.

En una entrevista que le brindó a revista Vogue, MacDowell reveló que, cuando a sus 63 años decidió teñirse el cabello de tono grisáceo, esto generó un pequeño escándalo en su equipo de trabajo, que intentó persuadirla de que no se muestre con esa apariencia. Sin embargo, la actriz peleó por lo que consideraba correcto.

Andie MacDowell este año, en el festival de Cannes Sipa Usa/The Grosby Group

“Al comienzo de la cuarentena mi cabello no paraba de crecer y mis hijos me decían que parecía muy badass [”dura”] con ese tono gris, con esa mezcla de negro y plateado que tiene mi cabello”, contó la actriz, quien comenzó su carrera como modelo y quien siempre se tiñó de castaño oscuro. “ Hubo un momento en que me comparé con George Clooney, ¿por qué no? Hace tiempo que quiero lucir así y siento que ahora es apropiado para mi personalidad y para lo que soy ”, añadió.

La actriz contó que de ahora en más lucirá su cabello gris, pero que su agente de prensa le dijo que no era una buena idea

De todos modos, cuando compartió esta decisión con su equipo, recibió un fuerte rechazo por cómo se mueve la industria y los parámetros bien diferentes que utilizan para las mujeres en relación a las figuras masculinas. “Les empecé a mostrar fotos, incluso de Jane Fonda, y hasta mi manager me dijo que no era el momento de hacer algo así”, compartió MacDowell, quien se puso firme. “Les dije a todos que estaban equivocados y que quería sentirme poderosa y abrazar a la persona que soy en este momento, es ahora, porque en dos años cumpliré 65 y quiero tener la posibilidad de lucir mi cabello en este tono”, aseguró, pero hizo la salvedad de que no fue una elección fácil.

Todos aman a los hombres grandes, me gustaría que exista esa misma expectativa con las mujeres

“Tenía cierta aprensión, hasta que lo hice y supe que mi instinto estaba en el lugar correcto, siento que ahora no tengo que fingir ser alguien que no soy, y me siento muy cómoda, siento que me queda bien, por mucho tiempo trabajé porque me pedían que luciera más joven de lo que era, y eso me duele al recordarlo, ahora me siento valiosa , además... Todos aman a los hombres grandes, me gustaría que exista esa misma expectativa con las mujeres, pero en eso estamos, son pequeños pasos”, reflexionó.

Las cosas por limpiar, la miniserie que la reunió con su hija

Margaret Qualley y Andie MacDowell en Las cosas por limpiar Netflix

Basada en el bestseller autobiográfico Maid: Hardwork, Low Paid and A Mother’s Will to Survive de Stephanie Land, la serie de Molly Smith Metzler pone el foco Alex (Qualley), una madre soltera que trabaja como empleada doméstica y que solo piensa en el bienestar de su hija, luego de haber estado en una relación abusiva. “En un principio me asusté, pensé que no iba a poder interpretar bien a Alex”, confesó la actriz. “Y después me entusiasmó la posibilidad de personificar a una madre; yo no lo soy, por lo cual representaba un enorme desafío. Lo tomé como una oportunidad y traté de superar ese temor inicial”, explicó la joven, sobre la miniserie que arrasa en Netflix y que hasta el día de hoy se mantiene en el segundo puesto de lo más visto en nuestro país del amplio catálogo de la plataforma.

Margaret Qualley y su mamá Andie MacDowell en el festival de Cannes de 2012 Grosby Group

MacDowell interpreta a Paula, la madre de Alex, quien sufre de un problema psiquiátrico. Qualley reveló que ese personaje tardó en encontrar a la actriz ideal que lo interpretara, hasta que ella pensó en su propia mamá. “Trabajar con ella fue mi idea. Yo estaba en Canadá en cuarentena y el personaje de la madre de Alex todavía no tenía a su actriz, así que se me ocurrió que ella podía hacerlo, la llamé a Margot Robbie [LuckyChap Entertainment, la productora de la actriz, estuvo atrás de este proyecto, continuando el objetivo de llevar al cine y a la TV historias comandadas por mujeres] y le encantó la propuesta, por lo que solo restaba cruzar los dedos y que ella quisiera hacerlo. Para mi fortuna, viajó a Canadá de inmediato donde estábamos filmando y fue un sueño hecho realidad, una experiencia surrealista”, contó, y explicó el valor agregado de la presencia de su madre en el set.

Las cosas por limpiar, la miniserie que no abandona el ranking de lo más visto de Netflix Netflix

“Estaba la pandemia, yo hacía nueve meses que no iba a la casa de mi familia, sentí una tranquilidad de tenerla cerca mío, además de que siempre admiré mucho su trabajo, por lo cual hacer de su hija en la ficción fue un reto extra”, expresó la talentosa Qualley, quien, con tan solo 26 años, tiene un gran futuro por delante.