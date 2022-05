Andie MacDowell sufrió un ataque de pánico en un set lleno de hombres: “Me caí de rodillas”

Andie MacDowell reveló un incómodo episodio del que fue protagonista durante el rodaje de una película en el año 2016. La actriz sufrió un ataque de pánico después de darse cuenta de que era la única mujer en medio de un “mar de hombres” en el set.

La protagonista de Cuatro bodas y un funeral confesó en una entrevista con la revista Marie Claire que se sintió dominada por el miedo al darse cuenta de repente de que era la única mujer en aquel contexto, que colapsó y no pudo controlar la situación. “Caí de rodillas”, contó la actriz acerca de cómo reaccionó frente al incidente, que se produjo después de la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

En plena irrupción del movimiento MeToo, que generó conciencia sobre los casos ocultos de agresión sexual a las mujeres en Hollywood y alentó a las víctimas a compartir sus historias, la actriz sintió temor al verse rodeada de presencias masculinas. A ello se sumaron los por entonces crudos comentarios realizados por Trump en aquel momento en relación al trato a las mujeres.

Sobre lo ocurrido, MacDowell apuntó: “ Me molestó mucho que a nadie pareciera importarle los comentarios del presidente. Me puso muy triste. Fui a hacer un trabajo, un día de trabajo, y tuve mi primer ataque de pánico ”, dijo.

Y continuó: “Me estaba preparando para una toma y me doy la vuelta y veo una habitación llena de hombres. Como un mar de hombres. Eso desató algo que era personal para mí. Y caí de rodillas. Salí de la habitación, entré en un baño falso en el set, me miré en el espejo y me dije: ‘Recomponete’. Simplemente me asustó no ver a ninguna otra mujer allí. No es que tenga nada en contra de los hombres. ¡No! Simplemente no me gustan los grandes grupos de hombres. Desde entonces, me he vuelto muy consciente de mirar alrededor y localizar a mujeres en el set. Por comodidad ”, precisó en su relato.

La actriz no mencionó a nadie que estuviera en el rodaje en ese momento ni especificó qué producción estaba filmando. Sin embargo, por aquel entonces participaba en tres proyectos lanzados en 2017, incluidos Love after Love, Only the Brave y Christmas Inheritance.

Cabe recordar que MacDowell triunfó como modelo y fue una de las actrices favoritas de la década del ‘90, siendo su rostro considerado uno de los más bellos de la industria. Conocida por protagonizar varios éxitos de la gran pantalla y por ser la imagen de importantes marcas de indumentaria y productos cosméticos, la intérprete supo convertirse en un gran referente, no solo por su belleza y talento sino por sus fuertes convicciones.

Sin embargo, hubo un tiempo en que su nombre desapareció de la escena, al punto de no saber nada de ella. ¿Los motivos? La modelo se alejó de los flashes de Hollywood para criar a sus hijos en un rancho en Montana, Estados Unidos, en total anonimato. Algo que, sin dudas, le valió en parte el olvido, pero del cual nunca se arrepintió.

Regreso con gloria

En la actualidad, tras haber superado la barrera de los 60, MacDowell ha vuelto a ser noticia por su melena canosa (un símbolo de su rebelión contra los cánones de la industria) y su participación en Las cosas por limpiar, la serie éxito de Netflix que no sólo le permitió volver a jugar en las grandes ligas sino trabajar por primera vez junto a su hija Margaret Qualley, la protagonista de esta emotiva historia basada en un hecho real.

MacDowell, en Las cosas por limpiar Netflix

MacDowell aseguró que no puede estar más orgullosa de su hija menor y advirtió que este papel (el de una mujer que sufre un trastorno bipolar) le calza a la perfección por haber vivido muchas de esas situaciones en carne propia. “He tenido que lidiar con muchas enfermedades mentales diferentes en mi familia. He leído mucho, he investigado y he estado en muchas terapias (...). Yo tenía experiencia de primera mano con alguien que había sufrido una enfermedad mental y conocía las complejidades que la rodean, la oscuridad que viene con todo eso. Sabía que iba a entender a mi personaje”, le reveló al diario español El País dando cuenta de los motivos por los cuales su hija pensó que ella era la indicada para este rol.

“A mi madre le diagnosticaron esquizofrenia justo después de mi nacimiento, sometiéndola a tratamientos de choque hasta que volvió a casa sola. En ese momento no había un sistema de apoyo y tener algún tipo de enfermedad mental era una vergüenza. Crecí en un ambiente algo inestable y Margaret lo sabía”, recordó conmovida.

No solo a través de este papel la actriz colabora con derribar un concepto errado que se tiene de las enfermedades mentales, sino que la historia que interpreta su hija ayuda a otras mujeres a cambiar sus vidas, a librarse de situaciones abusivas. “Viendo la serie te das cuenta de que hay distintos tipos de abusos, y algunos a veces no se reconocen como tales, incluso el padre de la protagonista no ve que se produce un abuso en ciertas situaciones, no ve nada incorrecto. Y yo pienso que es muy importante para la gente ver estos comportamientos que han sido aceptados y son descaradamente abusivos, pero que han sido muy comunes en la sociedad. Reconocerlos y dar los pasos necesarios para no estar en una situación así nunca más”, reflexionó en el medio español.