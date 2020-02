La actriz fue internada de urgencia Crédito: Captura de video

Esta mañana Andrea del Boca fue internada de urgencia en la Clínica Bazterrica en el barrio porteño de Palermo. Según pudo saber LA NACION, la actriz de 54 años está siendo operada en estos momentos por una hernia abdominal.

Durante estos últimos meses Del Boca estuvo en el ojo mediático por la denuncia de su hija, Anna Chiara, contra su padre. La joven de 18 años denunció a Ricardo Biasotti por abuso sexual en noviembre último, y en diciembre le otorgaron un botón antipánico y se dictaminó la prohibición de acercamiento y cualquier tipo de contacto por parte del empresario.

La actriz estuvo en el living de Susana Giménez y habló sobre cómo vivió el relato de su hija: "Esto es un proceso largo y doloroso. Ella me contaba las cosas, era muy chiquita y no podía hacer la denuncia, entonces yo era la que informaba a un juez de familia. Fueron años muy duros, porque la justicia era otra". Y agregó: "Siempre me dijo que, cuando tuviera 18 años, iba a hacer la denuncia ella directamente. Es doloroso cuando una mujer joven, como Anna, sale a confesar su dolor y, al hacer una denuncia, la reacción de algunas personas es denigrarla y tildarla de mentirosa".

Dos meses atrás la actriz se mostró angustiada en un mano a mano con Luis Novaresio donde habló de la muerte de su padre. Del Boca relató en Debo Decir que la causa judicial que la involucra por Mamá Corazón-la tira que nunca se emitió y despertó las polémicas-, afectó en gran medida a su familia: "La salud de mi viejo se vino abajo a partir de la causa. Era un tipo con proyectos, con una mente sana. De repente, en tres meses tenía un cáncer cerebral, y entró en depresión".

Noticia en desarrollo.

