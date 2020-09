Andrea Taboada habló de su romance con Lito Vitale por primera vez

Mientras Mariana Brey recordaba su breve romance con Andrés Calamaro y decía que se encontraban en la zona de Recoleta y que el Bebe Contepomi era el único que lo sabía, Andrea Taboada reveló por primera vez que tiempo atrá fue pareja de Lito Vitale. "No lo contaba porque él está en pareja, pero quedamos amigos y hablamos de vez en cuando", contó la periodista en Los ángeles de la mañana, que conduce Ángel de Brito en eltrece.

Con un poco de pudor, Taboada contó: "Lito es un diez en todos los sentidos. Por eso seguimos siendo amigos. Me dedicó temas". "¿Por qué terminó la relación?", quiso saber De Brito. "Se diluyó. No pasó nada en especial. En ese momento no teníamos nada claro y a veces pasan cosas aleatorias a la relación que no tienen que ver con el vínculo".

Ya más suelta, la panelista de LAM comentó que se conocieron mientras le hacía notas, pero que fue en una salida en común cuando comenzó el romance. "Le hice muchas entrevistas, pero la relación empezó después de una fiesta de cumpleaños, que me llevó a mi casa y me invitó a cenar al otro día".

Karina Iavícoli, testigo de ese amor, agregó más datos: "Durante un tiempo viví en la casa de Andrea porque se rompió un caño de gas en la mía y fue en esa época. Me acuerdo que cuando Lito iba a visitarla, yo salía durante unas cuantas horas para dejarlos solos. Él estaba enloquecido con ella". "Y yo con él", aclaró Taboada.