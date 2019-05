Andrés Calamaro apuntó contra Viggo Mortensen en pleno show, en España

El cantante tildó al discurso político del actor como "antifascista" y "facilón" Fuente: Archivo

En pleno recital en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, España, Andrés Calamaro aprovechó para criticar duramente a Viggo Mortensen , en un impasse del repaso de sus grandes éxitos y de las flamantes composiciones del álbum Cargar la suerte .

"Yo no estoy aquí para decir lo que la gente quiere oír, eso es demasiado fácil", comenzó diciendo el artista, y luego aludió directamente al actor de Green Book. "Para eso está Viggo Mortensen con su discurso antifascista facilón", disparó el músico. "El rock and roll no es complaciente, el rock gusta, pero ofende", agregó el cantante.

El comentario de Calamaro se puede leer como una respuesta a la carta publicada por Mortensen el 7 de mayo en el diario El País, titulada "La torpeza política y mediática de Vox", en la cual se quejó del uso que hizo de una imagen suya el partido nacionalista de extrema derecha nacido en 2013. En la imagen en cuestión, se podía ver al personaje de Aragorn de El señor de los anillos - interpretado por el actor- sosteniendo una espada, con la bandera de España, el logo de Vox y la frase "¡Que comience la batalla!".

"Hay que ser bastante ignorante para pensar que el uso del personaje de Aragorn de la trilogía cinematográfica El señor de los anillos para promover la campaña electoral de un partido xenófobo de ultraderecha como Vox sería una buena idea. No solo es absurdo que a mí, el actor que encarnó este personaje para Peter Jackson, y una persona interesada en la rica variedad de culturas e idiomas que existen en España y en el mundo, se me vincule a un partido político ultranacionalista y neofascista", escribió Mortensen.

"Es aún más ridículo que se utilice el personaje de Aragorn, un estadista políglota que aboga por el conocimiento y la inclusión de las diversas razas, costumbres y lenguas de la Tierra Media, para legitimar a un grupo político antinmigrante, antifeminista e islamófobo. Me reiría de su torpeza, pero Vox ha entrado en el Congreso con 24 escaños; no es un chiste, y habrá que estar atentos y proactivos, como lo es Aragorn en la saga de Tolkien", concluyó el actor.

Recordemos que en abril, en plena jornada electoral en España, Calamaro debió salir a desmentir su apoyo a Vox a través de un posteo en Facebook. "Estimado público, prensa y amigos: Tengo que salir a desmentir algo que nunca dije. No me pronuncié a favor de ningún partido político en España y tampoco voto en este país. No estoy para que me corran por izquierda, soy defensor de la cultura. Mejor si no me usan de palanca para presumir de progresistas, soy dueño de lo que escribo pero no de aquello que publiquen en mi nombre, por así decirlo. No hago campaña para los partidos políticos porque no soy músico militante. Ruego que encuentren otro referente conservador para vuestras diatribas", expresaba por entonces Calamaro, luego de que unos mensajes publicados en su cuenta de Twitter fueran leídos como un signo de apoyo al partido.