Anécdota retro: el día que Luisana Lopilato tuvo que ir a buscar a su hermano Darío a un hospital, en Canadá

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2021 • 20:36

Darío Lopilato fue con sus padres, Beatriz y Eduardo, a visitar a Luisana a Canadá. La idea era pasar las Fiestas y unos días de vacaciones pero se quedaron más allá de lo previsto, un poco por las ganas de compartir en familia y otro poco por las nuevas restricciones entorno a la pandemia de coronavirus. Los días, dicen, transcurren entre charlas, risas y juegos. Luisana contó que su familia le llevó productos argentinos de los cuales es fanática pero que ya se los terminó. Y pidió: "Mándenme mate cocido y dulce de leche porque me stockearon mucho cuando viajaron pero ya se terminó todo".

Darío contó sobre las restricciones en Canadá, y dijo que se hizo ya cuatro hisopados que le dieron negativo. "Una noche tuve fiebre y por las dudas me hisopé. Pero no era covid, es que acá hace un frío polar y pusieron el aire, me parece", se quejó el actor en Cortá por Lozano, en Telefe.

Los Lopilato revelaron que pasaron las fiestas solos. "Hay burbujas en Canadá y está prohibido que vengan personas que no viven en la casa. Ni mis suegros pudieron venir -agregó Darío-. Igual nos divertimos, hubo karaoke hasta las 4 de la mañana, más que nada para los chicos".

Divertidos, los hermanos contaron cuán "cuida" era Darío y cómo seguía a Luisana para saber si besaba a algún chico en tiempos de soltería. "Se rumoreaba que salía con alguien y la seguí. Pero soy protector y no cuida", justificó él. Y ella lo interrumpió: "Resulta que estaba con un chico más grande, en pleno chape y Darío vino de atrás, me agarró de los pelos y me subió al autor y me amenazó con contarle a mis padres. Era un poco buchón".

Luisana y Darío revelaron una anécdota que vivieron durante la boda de la rubia actriz con Michael Bublé, en Canadá. "Darío tomó de más, lo llevaron en ambulancia y en mi familia nadie hablaba inglés en ese momento y no sabían qué hacer, cómo ayudarlo. Mike y yo nos habíamos ido porque ya era tarde. Me llamaron por teléfono, me contaron que no sabían dónde estaba mi hermano y yo tuve que salir corriendo todavía vestida de novia y con Mike, a ver en qué hospital estaba Darío. No le pasaba nada pero acá, si te ven borracho en la calle, te llevan en ambulancia".

Los Lopilato harán un streaming este 13 de enero, a las 22. "Se llama Hermanos y lo dirige Corina Fiorillo. Las entradas se venden por Ticketeck y es solamente para cinco mil personas. Parte de lo recaudado será para el Hospital Garrahan. Es ficción pero cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia", advirtieron muy divertidos.

Conforme a los criterios de Más información