Ángel de Brito difundió un audio que Susana Giménez le mandó por error

Ángel de Brito y el blooper de Susana que quedó grabado en su celular

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de mayo de 2020 • 14:01

La tecnología y Susana Gimenez tienen una larga historia de bloopers. En esta oportunidad, la diva no metió la pata en sus redes sociales como en otras oportunidades, sino que lo hizo a través de WhatsApp. Ayer, al intentar llamar por teléfono a Ángel de Brito , terminó enviando sin querer un mensaje de voz que el periodista no tardó en difundir en su programa.

" Susana cometió un pequeño blooper ayer ", comenzó contando el conductor de Los ángeles a la mañana . "Nosotros queríamos sacarla al aire. Tuvimos una comunicación por teléfono, me quería llamar y no me llamó directamente sino que, como muchos, usó Siri, el asistente robótico del celular", agregó y sumó: "Se equivocó, pero menos mal que dice lo que dice. Escuchen esto porque es genial".

A continuación, De Brito reprodujo el mensaje de la diva para que todo su panel lo escuche. "Siri llamar a Ángel De Brito", decía la rubia con voz pausada para que el asistente atienda su pedido.

"Menos mal que no decía 'llamá a este hijo de...", expresó el periodista entre risas. "Son cosas que pasan en la cuarentena. Yo nunca usé Siri, pero se ve que Susana le da duro, al Siri y al solitario", remató.

""¡Yo no quiero tocar más el teléfono! Soy peligrosa. Es una porquería ", había dicho Susana hace un tiempo, cuando sin querer transmitió en vivo una charla relajada y privada, en donde criticaba a Marcelo Tinelli . "Después me di cuenta de que había apretado lo que dice vivo... Y bueno. Es un horror. Fui yo la que lo apreté. El arquitecto me estaba preguntando si lo querían a Marcelo porque no sabe. Qué se yo... ¡Un horror!", contó sobre el momento en el que relataba que el conductor de ShowMatch no era tan querido por la gente.