Ángela Torres y su experiencia trabajando con Juan Darthés: "Me daba impresión"

La actriz y cantante recordó cómo fue filmar Simona en medio de la denuncia de Calu Rivero contra el actor Crédito: RAMIRO BIRRIEL

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2020 • 08:31

A mediados de 2018, Angela Torres se encontraba disfrutando de su primer protagónico televisivo en la ficción juvenil Simona, emitida por la pantalla de eltrece. Del elenco formaba parte Juan Darthés, cuyo personaje era una suerte de figura paterna del de la joven, por lo cual ambos compartían muchas escenas juntos.

El panorama cambió cuando ese mismo Calu Rivero alzó su voz y contó que había sido acosada por el actor en la novela Dulce amor, testimonio al que se sumaron los de Anita Co y Natalia Juncos, antes de la denuncia por violación de Thelma Fardin, que tomó estado público en diciembre de ese mismo año.

En diálogo con Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina de La Once Diez, Ángela recordó cómo fue trabajar con Darthes diariamente tras las acusaciones. "Siempre estuve a favor de Calu", expresó la actriz. "Se sabía en las grabaciones. Él daba por hecho que todos creíamos y confiábamos en él, y no era así. Supongo que se agarraba de eso para poder ir a trabajar", amplió, y detalló cómo era el estado del actor -quien ahora se encuentra en Brasil, y sobre quien pesa una orden de alerta roja de la Interpol por la denuncia de Fardin- en las jornadas de grabación.

"Estaba destruido. Yo lo miraba y decía 'este hombre no está bien, no la está pasando bien'. Era bastante difícil trabajar con él porque tenía en mi cabeza un montón de cosas en las que pensaba, que no estaba para nada de acuerdo con él (...) y nos daba discursos porque daba por sentado que le creíamos", recordó. Torres aseguró que llegó a sentir "impresión" de filmar con él. "Tenía que compartir ciertas escenas donde lo tenía que tratar con amor, como si fuese un padre, era todo bastante difícil de manejar. Por suerte teníamos un elenco de jóvenes que hacía todo un poco más fácil entre nosotros", añadió.

Simona concluyó en agosto de 2018 y, en diciembre, rodeada del Colectivo de Actrices Argentinas, Fardin contaba que había sido abusada sexualmente por Darthes a los 16 años, mientras estaban de gira con el elenco de la tira Patito feo. La actriz, quien ya había radicado la denuncia en Nicaragua, mostró un video en el cual narró el episodio. Darthes negó los hechos, y al poco tiempo viajó a Brasil, su país de origen, donde permanece hasta el momento.