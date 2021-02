Angelina Jolie abrió las puertas de su exclusiva mansión en Los Ángeles y mostró su día a día con sus hijos

Angelina Jolie y sus seis hijos, Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), John (15) y los mellizos Knox y Vivienne (12), le abrieron las puertas de su casa a la edición británica de la revista Vogue durante dos días, para mostrarle al mundo la intimidad familiar.

A través de una serie de fotografías, tomadas en la más absoluta cotidianidad, se puede ver a la actriz y sus herederos disfrutando de la mansión que tienen en el barrio Los Feliz de Los Ángeles. “Quería que la casa esté cerca de la de su papá, que se encuentra a tan solo cinco minutos de acá”, confiesa ella sin pronunciar el nombre de su exmarido, Brad Pitt.

Desde su hogar, una villa de estilo italiano construida en 1913 que perteneció al productor y director de cine Cecil B DeMille, Jolie habló sobre su presente. “Creo que como todas las familias estamos viviendo esto que es la pandemia”, reflexionó. “Justo antes de que empiece todo salimos del hospital con Zahara (quien atravesó una cirugía en 2019) y estábamos tan felices de que esté bien que comenzamos la cuarentena con el foco en otra cosa. Pero también están esos momentos de la vida que te marcan: Pax comenzó el último año de colegio, pero no pudo disfrutar todo lo que eso implica, Zahara obtuvo su licencia para conducir, pero tomó la prueba con un agente que llevaba un traje y máscara para no contagiarse... uno no imagina así estos momentos. Los cumpleaños pasaron, y creo que como a muchas personas, todo esto nos hizo sentir más humanos. Hay algo hermoso en el fondo”, comentó sobre como viven lo que pasa con el coronavirus.

La mansión de Angelina Jolie en Los Ángeles vista desde el aire Coleman Rayner/The Grosby Group - Coleman Rayner/The Grosby Group/

Acostumbrada a viajar por el mundo, Jolie también tuvo que adaptarse a estar en casa y establecer una residencia fija, en parte por la pandemia y en parte por las cuestiones legales con respecto a la tenencia de sus hijos, disputa aún no resuelta con Pitt. “Siento que no tengo la habilidad para ser una madre tradicional que se queda en casa. Lo estoy manejando gracias a que mis hijos tienen mucha resiliencia y me ayudan, pero no soy nada buena para eso”, confesó admitiendo que solo lo logra por amor.

“Siento que logré superar muchas cosas y trato de tener esperanza, algo que todos descubrimos durante esta pandemia”, aseguró y sumó: “Crecí en un lugar muy vacío, desde muchos puntos de vista, por lo que tuve que esforzarme para tener un entendimiento mucho más amplio de todo”.

Superar dificultades

"Espero con ansias los cincuenta, siento que allí voy a alcanzar mi punto ideal" Archivo

“Los últimos años han sido muy difíciles para mí. Me he enfocado en sanar a nuestra familia, que lentamente lo está logrando. Es como que el hielo se derrite y la sangre regresa a mi cuerpo”, confesó la protagonista de Tomb Raider durante la entrevista. “Pero todavía no terminé, no aún, aunque lo planeo. Me gusta tener más años, me siento mucho más cómoda en mis cuarenta que en mi juventud. A lo mejor es porque... no sé... tal vez porque mi mamá no vivió mucho tiempo, así que hay algo de envejecer que se siente como una victoria en lugar de sentirse con tristeza”.

Jolie, de 45 años, siente que está entrando en la mejor etapa de su vida. “Espero con ansias los cincuenta, siento que allí voy a alcanzar mi punto ideal. Aunque el otro día estábamos en el trampolín de casa y los chicos me dijeron, ‘No mamá, no hagas eso, te vas a lastimar’. Y yo pensé, ‘¿No es gracioso?’ Hace un tiempo era una estrella de películas de acción y ahora mis hijos me dicen que me baje del trampolín porque me voy a lastimar”.

Sobre sus hijos

Angelina Jolie y sus seis hijos, en Los Ángeles Backgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

“Vienen de distintos lados del mundo. Cuando veo a Mad en Camboya, veo que es su casa. Él es un hombre camboyano y al mismo tiempo, un ciudadano estadounidense y un ciudadano global, pero no solo es importante para él ir a su país, también lo es para sus hermanos”, expresó sobre sus hijos. Tres de sus herederos son adoptados: Maddox nació en Camboya, Zahara en Etiopía y Pax en Vietnam. Al mismo tiempo, sus hijos biológicos nacieron en distintos países: John en Namibia y los mellizos en Francia. “Somos bendecidos de tener una familia con diferentes culturas, todos aprendemos del otro”.

Según la actriz, la adopción tiene un condimento muy especial. “Ellos te tienen que elegir a vos también. No es la familia de los padres y simplemente nacieron ahí, es una familia que es de todos”.

Angelina siempre va acompañada a hacer alguna compra por alguno de sus seis hijos, con quienes pasó la cuarentena en Los Ángeles The Grosby Gropup

Con el crecimiento de los chicos, la dinámica con ellos también ha ido cambiando. “Me encantaba tener bebés, pero también estoy amando esto de sentarme por la noche y conversar con mis hijos. Me gusta la adolescencia, los niños mayores, poder compartir el tiempo con ellos”, reconoce y confiesa que como toda madre de adolescentes también debe enfrentarse a las opiniones constantes que tienen ellos.

“Ellos creen que soy un poco ridícula, como debe ser. Todos me conocen de diferentes maneras y todos han cruzado esa línea en donde se dan cuenta que no hay nada especial en mí. Ya estoy mayor y no tengo todos los secretos”, cuenta entre risas y agrega: “Para ellos soy simplemente mamá”.

