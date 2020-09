Anna Kournikova compartió una tierna foto de Mary, su tercera hija con Enrique Iglesias Crédito: Instagram @annakournikova

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convirtieron en padres por tercera vez a finales de enero, y presentaron a su hija a través de las redes sociales. Toda una sorpresa, porque tal como había sucedido con su anterior embarazo de mellizos, pocos sabían que la extenista rusa estaba en la dulce espera.

Fue recién unas semanas antes del parto cuando trascendió la noticia de que una nueva integrante estaba en camino para sumarse al clan, y en marzo la misteriosa pareja dio a conocer el nombre de la hermanita de Nicholas y Lucy: Mary. Ahora, Kournikova se ocupó de mostrar lo mucho que la pequeña creció en estos meses, con una tierna foto que cosechó miles de likes en Instagram.

Muy preocupados por preservar la intimidad de su vida familiar, Enrique y Anna siguieron el mismo patrón de comportamiento que llevan adelante desde el inicio de su larga relación: pocas fotos juntos, pocas notas. De hecho, en el perfil de la rusa de Instagram no hay registros en los que se la vea con panza, aunque sí está la imagen de cuando dio a luz a su hija. Algo similar había pasado con los mellizos.

Cada tanto, el cantante y la exdeportista regalan a sus seguidores alguna foto o video con sus hijos. Después de meses de la presentación de Mary, llegó una nueva imagen donde se la ve súper crecida, cerca de cumplir 8 meses, el 30 de este mes. La anterior publicación de la cuenta de Anna había sido hace cinco meses y en la misma podía verse la beba en brazos de su mamá.

Es por eso que la imagen de "Masha", como la llaman en casa, causó furor entre los seguidores de Kournikova. Sentada en un sillón y vestida de blanco, con un body con cuello y una pollera con encaje, la niña sonríe en la que parece ser la casa que la familia tiene en Miami. Con un epígrafe alegórico a su gran pasión ("Wimbledon, ahí voy"), Kournikova no esconde que el look fue pensando en honor al tenis. Además, para que no haya dudas, sumó al nombre de uno de los torneos más importantes de su deporte varios iconos de raquetas.

La tenista y el cantante manejan su relación puertas adentro Fuente: Archivo

En pocas horas, la publicación obtuvo casi 250 mil "me gusta" y más de 5 mil comentarios. Uno de los primeros en opinar sobre la imagen fue el padre baboso: Iglesias escribió la palabra "mi" seguida de un corazón. Mientras que las hermanas del cantante, las gemelas Victoria y Cristina Iglesias, sumaron: "Ángel", "Demasiado bonita" y "Tu gemela", en referencia al parecido entre Kournikova y la niña.

Los tres hijos de la pareja parecen haber sacado más de la rusa que del español, ya que Mary tiene un claro parecido a los mellizos que este diciembre cumplen 3 años.

Enrique y Anna están juntos desde hace 19 años y residen en Miami, en una isla a la que no se puede acceder sin invitación. Hace unos años se dijo que incluso que habían construido un muro para evitar los paparazzi y resguardar su intimidad. Es por eso que, más allá de ser los dos famosos, hay muy pocas historias e imágenes que de ellos como pareja.

