Anna Kournikova compartió una tierna foto de la hija recién nacida

La ex tenista compartió en sus redes una tierna foto de Mary, la hija de dos meses de vida que tuvo con Enrique Iglesias. Crédito: Instagram @annakournikova

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de abril de 2020 • 15:16

Enrique Iglesias y Anna Kournikova fueron papás por primera vez hace tres años de los mellizos Nicholas y Lucy . En 2020, a fines de enero, la familia se agrandó con la llegada de una nueva integrante , Mary , que hasta el momento no había tenido mucho protagonismo en las redes sociales de la ex tenista y del cantante. Pero eso cambió en las últimas horas, porque Kournikova no se privó de compartir una tierna postal junto a la menor de sus hijas.

Hasta ahora, la única aparición de Lucy en la cuenta de Instagram de la modelo rusa había sido la foto que publicó el día de su nacimiento, dos meses atrás. En una publicación en que se ve a los padres besando a la nena en el hospital inmediatamente después del parto, los seguidores de la pareja pudieron ver por primera vez a la tercer hija de la familia. Sin embargo, en aquella foto apenas podía verse el bulto en el que estaba envuelta Mary, mientras que ahora Kournikova mostró completo el rostro de la hermana de Lucy y Nicholas.

En los primeros días de 2020, justo antes del nacimiento de la tercera hija, los mellizos de Iglesias y Kournikova se convirtieron en viral a partir de un video que ella publicó de los niños jugando. En las imágenes se puede ver a ambos corriendo juntos por un jardín de impecable verde, mientras que su mamá aprovecha la ocasión para felicitar a sus seguidores por el Año Nuevo. A este material se suman otros vídeos que han publicado tanto el músico como su pareja de los niños bailando, jugando o descubriendo el mundo en los últimos meses.

A pesar de los rumores de crisis sentimentales que han rodeado a la pareja durante varios años, lo cierto es que el cantante y Kournikova llevan 18 años juntos y parecen estar orgullosos de esta nueva etapa dedicada al cuidado de sus hijos.

"Ser padre me ha cambiado la vida y soy feliz", afirmó el hijo de Julio Iglesias meses atrás a medios españoles. Del mismo modo, Enrique se confesaba anteriormente orgulloso de su pareja en su rol como madre , lo cual para él significó redescubrirla desde otro lugar. En este sentido, sobre ella se ha expresado con palabras de admiración: "Es increíble ser testigo de lo buena madre que es. Es increíble ver a una madre hacer lo que ella hace". Claro que lejos de mostrar su romance como un idilio perfecto, el músico confesó que no todo es siempre un lecho de rosas: "Como le pasa a cualquier pareja, de vez en cuando atravesamos algunos altibajos y no siempre todo es ideal. Pero en cierto modo, eso es perfecto para mí".