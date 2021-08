Ant Anstead confirmó su romance con Renée Zellweger y explicó por qué decidieron mantenerlo “en secreto”

Ant Anstead confirmó su romance con Renée Zellweger. Después de que la pareja fuera vista en situaciones íntimas en público semanas atrás, el presentador de la televisión británica dio algunos detalles acerca del nuevo vínculo sentimental.

Invitado al programa Daily Pop, en su emisión de este miércoles por E! News, la estrella televisiva de 42 años se refirió a lo “cercanos” que se han vuelto con su nueva compañera. Durante la entrevista, a la que acudió junto Cristy Lee, copresentadora de su programa, Celebrity IOU: Joyride, los anfitriones preguntaron a Anstead cómo fue la experiencia de haber contado con Zellweger en el set de su programa en la pantalla chica, donde se conocieron.

“Todo el mundo sabe que Renée y yo nos hemos acercado bastante y que nos llevamos viendo desde hace un tiempo”, comentó primero el conductor. Y aclaró que en un primer momento decidieron mantener el vínculo fuera del foco mediático. “Lo mantuvimos en secreto durante un tiempo, pero lamentablemente nos sacaron algunas fotos”, dijo. Y tras ello respondió a la pregunta: “Fue un verdadero placer trabajar con ella. Es súper profesional”.

El presentador estuvo casado anteriormente con la también conductora y empresaria estadounidense Christina Haack, de quien se divorció recientemente, el pasado junio, nueve meses después de anunciar su separación. Esta última, presentadora del programa de HGTV Christina on the Coast, fue quien dio la noticia de la separación un año después de dar a luz a un niño.

“Estamos agradecidos el uno por el otro y, como siempre, nuestros hijos seguirán siendo nuestra prioridad. Agradecemos su apoyo y pedimos privacidad para nosotros y para nuestra familia mientras navegamos hacia el futuro”, escribió en una publicación de Instagram el pasado septiembre, que luego eliminó.

Una semana después, Anstead también se refería a la ruptura en la misma red social. “Cualquiera que realmente me conozca sabe que no me gusta compartir asuntos privados públicamente”, escribió. Y agregó: “He permanecido en silencio mientras me aferro a la esperanza. Nunca me di por vencido con nosotros. Espero que la decisión de Christina le traiga felicidad”.

El surgimiento del amor junto a la ganadora del Oscar

Zellweger y Anstead, enamorados Grosby Group

Según informó el portal TMZ , Renée Zellweger y su nueva pareja se conocieron a principios de junio mientras filmaban un episodio del nuevo programa de Discovery+, Celebrity IOU Joyride, conducido por Anstead.

El amor habría surgido a partir del momento en que Zellweger regresó al set después de grabar el capítulo para devolver a Ant “unas botas de trabajo” que habían utilizado durante la grabación, informa el mismo medio.

Celebrity IOU Joyride es una serie en la que el presentador ayuda a las celebridades a regalar a sus seres queridos una transformación de sus autos, convocando a figuras como Mary J. Blige, Octavia Spencer y Danny Trejo. Sin embargo, parece que Renée fue una celebridad invitada destacada para el conductor.

La pareja disfrutando un día de playa, junto al hijo más pequeño del conductor Grosby Group

Anstead es padre de dos hijos, Archie, de 14 años, y Amelie, de 17, fruto de su matrimonio de 12 años con Louise Anstead, relación que finalizó en 2017.

El último vínculo sentimental de Renée fue con el cantautor Doyle Bramhall II, con quien comenzó a salir en 2012. Antes de ese romance, la estrella de Bridget Jones salió con Bradley Cooper, aunque la relación duró dos años.

El nuevo novio de la ganadora del Oscar, por su parte, es asimismo conocido en el Reino Unido por copresentar el programa de autos de Channel 4 For the Love of Cars junto a Philip Glenister.

LA NACION