Anthony Hopkins habló del intento fallido de reconciliación con su hija, Abigail: “Hice lo que pude”

En los últimos días, el nombre de Anthony Hopkins ha ocupado los principales titulares de la prensa. El protagonista de El silencio de los inocentes está a punto de lanzar sus memorias tituladas We Did OK, Kid; donde develará su vida detrás de los flashes, sus problemas con el alcohol y la escasa relación que ha tenido a lo largo de los años con su hija Abigail, fruto de su primer matrimonio con Petronella Barker.

Fue en el marco de la presentación de estas páginas -que llegarán a las librerías el próximo 4 de noviembre- que el actor hizo hincapié en sus constantes esfuerzos por acercarse a la cantante, de 57 años. “Mi esposa, Stella, le envió una invitación para que viniera a vernos. Ni una palabra de respuesta. Así que pensé: ‘Está bien. Le deseo lo mejor, pero no voy a desperdiciar mi sangre por eso. Si quieres desperdiciar tu vida guardando rencor, adelante’”, contó Hopkins recientemente en una entrevista que le concedió a The New York Times.

Anthony Hopkins y Abigail, en una red carpet de comienzos de los 90 Ron Galella, Ltd. - Ron Galella Collection

Si bien el artista culpa a sus adicciones con la bebida por la distancia entre él y su primera hija, lo cierto es que la historia se repite: Anthony solo ha hablado con su padre una vez en 20 años. “Podría guardar rencor por el pasado, pero eso es la muerte. No estás viviendo. Hay que reconocer una cosa: que somos imperfectos. No somos santos. Todos somos pecadores y santos, o lo que sea”, reflexionó intentando superar los conflictos del pasado.

Respecto a la hija que comparte con Petronella Barker, con quien estuvo casado de 1967 hasta 1972, expresó: “Hacemos lo mejor que podemos. La vida es dolorosa. A veces la gente sale lastimada. A veces nosotros también. Pero no se puede vivir así. Hay que decir: ‘Supéralo’. Y si no lo superas, bien, buena suerte. No te juzgo. Pero hice lo que pude. Así que eso es todo. Eso es todo lo que quiero decir”. Enseguida, el entrevistador indagó sobre si esperaba que Abigail leyera sus memorias y el intérprete fue contundente: “No voy a responder a eso. No me importa”, respondió Anthony mientras pedía no hablar más del tema, ya que no quería “lastimarla”.

Tras describir su primer matrimonio como “los dos peores años de mi vida”, el actor de Thor aseguró que el alcohol fue el gran responsable de este fracaso familiar. “Nuestras personalidades opuestas (en referencia a Barker) y mi alcoholismo condenaron la relación desde el principio. Mi depresión era ilimitada; el alcohol era mi chupete”, confesó haciendo una especie de mea culpa.

El libro de Anthony Hopkins saldrá a la venta el próximo 4 de noviembre Summit Books

En sus memorias, Hopkins relata un episodio que fue el gran detonante para que decida separarse de la madre de Abigail cuando era aún una niña. “Nunca había sido físicamente violento, pero en ese momento me invadió tal repulsión que temí por mí mismo y por ella”, reveló. En ese momento, según cuenta, agarró sus cosas y pegó el portazo.

Después de algunos tratamientos, el artista logró dejar la bebida e intentó volver a recuperar a su familia, aunque ya era demasiado tarde. “Abigail nunca pareció poder perdonarme por haber abandonado a la familia cuando era una bebé. Tenía sus razones. No puedo culparla por eso. Así es la vida. Pero fue y sigue siendo una fuente tremenda de dolor”.

Si bien padre e hija volvieron a revincularse en la década del 90 -de hecho la joven apareció en algunas películas de él como Tierra de sombras y Lo que queda del día-, la relación no funcionó. Al punto que Hopkins no se enteró cuando se convirtió en abuelo. “No tengo ni idea. La gente se separa. Las familias se separan y, ya sabes, sigues con tu vida. La gente toma decisiones. Me da igual”, dijo en 2018 en diálogo con Radio Times. “No tienes que querer a tu familia. A los niños no les gustan sus padres. No tienen que amarse unos a otros”, agregó sin esperanzas de que las cosas cambien.

Por su parte, Abigail no suele hablar de su padre aunque, en 2006, dio a entender que estaba abierta a una reconciliación. “Tendría que ser algo mutuo. No sé cómo me sentiría al respecto. Nunca hemos sido muy cercanos. Nunca hemos hablado de temas importantes de la vida. Porque, bueno, nuestra relación siempre fue muy esporádica. Nunca sentí que pudiera hablar de esas cosas con él”, contó en una nota con The Telegraph.

A principios de este año, la cantante y compositora compartió que durante la pandemia fue diagnosticada con cáncer de intestino en etapa 3, y que la enfermedad ahora está en remisión. Desde su lugar y a modo de catarsis, lanzó un álbum benéfico para recaudar fondos para la Royal Marsden Cancer Charity y contó su lucha en un documental llamado Under the Sky.