Antonio Gasalla regresa al teatro y varios frentes parecen estar esperándolo

El regreso de Antonio Gasalla al teatro viene cargado de polémicas, renuncias y enojos. Y eso que la temporada del capocómico en el Astral ni siquiera comenzó.

Hace apenas unos días, el humorista firmó contrato con el productor Guillermo Marín para hacer una comedia en esa legendaria sala de la calle Corrientes. Y, según contaron en Intrusos, al enterarse de la noticia, Claudia Lapacó -que iba a protagonizar allí Arráncame la vida, de la mano de Raúl Lavié- decidió renunciar, preocupada por la posibilidad de cruzarse con Gasalla en los pasillos.

La relación entre ellos terminó en muy malos términos luego de que la actriz se retirara del elenco de Más respeto que soy tu madre acusando una mala experiencia arriba y debajo del escenario. "Él tenía derecho a trabajar como quisiera, pero que todas las noches saliera en una escena diciendo cosas horrendas que ya no causaban gracia... Él insistía en decir que no me las decía a mí, pero no importa, yo las tenía que recibir", señaló, además de aclarar que no volvería a trabajar con Gasalla bajo ningún punto vista.

En el mismo teatro está actualmente en cartel Fátima es mágica, el humorístico que lidera Fátima Florez. Y allí radica otros de los frentes, porque es de público conocimiento que la imitadora tampoco habría tenido una buena experiencia con Gasalla en Susana Giménez, en 2017.

Pese a que en su momento ella intentó desmentir el conflicto, lo cierto es que su presencia en el programa de la diva fue cada vez menor, hasta desparecer. "La producción y Susana me felicitaron muchas veces y están muy contentos con mi desempeño dentro del programa. El sketch de la empleada funciona fantástico y tal vez no soy necesaria ahí, o no sé... No me dieron ninguna explicación. La verdad es que obedezco las órdenes de la producción, que busca lo mejor para el programa y estarán viendo dónde incorporar mi segmento", señalaba Florez por entonces, muy angustiada.

La humorista habló hoy en Intrusos, y fue muy diplomática: "Está bueno porque le dejamos el teatro calentito, lleno de aplausos y buena onda. No tengo problemas con Antonio. He trabajado con todo el mundo, me adapto y nunca tengo problemas con nadie. Yo sigo en el Astral hasta el 1 de septiembre y mi marquesina bajará al día siguiente. Soy muy respetuosa en eso".

El futuro laboral de Gasalla permanecía en una nebulosa desde una serie de idas y vueltas que dio en los últimos meses. Tras bajarse de la temporada 2019 del programa de Susana Giménez, estuvo a punto de sumarse a un proyecto de televisión por eltrece, con Marcelo Polino y Verónica Llinás. Meses después se lo vio entusiasmado por hacer temporada en Carlos Paz con Peter Alfonso y Paula Cháves, pero dio un paso al costado un mes antes de estrenar.

Más tarde, hizo buenas migas con Flavio Mendoza, quien iba a dirigirlo en teatro, pero Gasalla terminó dando un portazo porque estrenaban en octubre y el coreógrafo llegaba tarde a los ensayos o, directamente, no iba.