Arrugas, vellos y curvas reales: Keira Knightley, Zendaya, Kate Winslet y otras estrellas que levantan su voz en contra de los retoques digitales en sus fotos

Lucir una piel suave y sin arrugas, una silueta esbelta y delgada y un cabello voluminoso y sedoso parece ser requisito indispensable para pertenecer a una industria que, desde siempre, premia lo perfecto. Sin embargo, cada vez más mujeres se están rebelando contra estos cánones estéticos irreales, pregonando un nuevo tipo de belleza, mucho más natural, real y libre de retoques o filtros.

Así como varias celebrities han demostrado su descontento al ver sus fotografías editadas en exceso, otras se han encargado de imponer sus propios requisitos a la hora de estar en la tapa de revista, ser la imagen de una marca o protagonizar una película. Tal es el caso de Kate Winslet, que hizo poner una cláusula especial en su contrato como embajadora de una reconocida marca de cosmética para que nadie pueda modificar su apariencia en las publicidades. O el de Rachel McAdams que en los shootings prefiere posar con sus curvas y su vello debajo de las axilas.

Kate Winslet

En su contrato como embajadora de una reconocida marca de cosméticos, Kate Winslet puso como condición que no retoquen sus fotografías Instagram:@kate.winslet.official

Kate Winslet ha sido una de las pioneras en esto de oponerse a los retoques y luchar contra la distorsión de la belleza real causada por los efectos del photoshop. Ya en 2003, la actriz de Titanic se quejó públicamente cuando la revista GQ alteró su apariencia en una sesión fotográfica. “El fotógrafo me dio una polaroid de la sesión y puedo asegurar que han adelgazado mis piernas casi un tercio. El retoque es excesivo. No soy así y, lo más importante: no quiero serlo ”, dijo Winslet con total sinceridad.

Después de esta mala experiencia, la estrella de Hollywood siempre estuvo muy alerta y puso sus propias condiciones a la hora de participar de algún tipo de campaña o producción. “ El envejecimiento no es algo malo […] Prefiero que digan ‘parece mayor’ a que digan ‘parece retocada’ ”, dijo en 2009, en una entrevista con Harper’s Bazaar. De hecho, en 2015 la actriz volvió a mostrar su firmeza cuando fue elegida para ser la cara de una importante marca de cosmética.

Antes de firmar el contrato incluyó una cláusula para que sus anuncios estén desprovistos de todo tipo de intervención digital. “Solo puedo hablar por mí misma y hacer lo que considero que es importante para mí. Espero que otras personas puedan seguir el ejemplo porque creo que tenemos una responsabilidad con las generaciones de mujeres más jóvenes”, le dijo a E! Online. “Creo que las jóvenes miran las revistas y ven a mujeres que han triunfado en sus carreras profesionales, y por tanto quieren parecerse a ellas. Me encantaría contarle la verdad sobre quién soy a esa generación, porque se merecen tener líderes fuertes. Todos somos responsables de educar a mujeres con personalidad, y esas cosas son importantes para mí”, concluyó.

Zendaya

Zendaya fue víctima de los efectos del photoshop cuando apenas tenía 19 años

Zendaya tenía apenas 19 años cuando fue víctima del photoshop. En 2015, la actriz y cantante posó para la revista Modeliste en las playas de Puerto Vallarta, en México y se llevó una gran sorpresa: sus fotografías fueron editadas para hacerla ver más delgada de lo que es. Ante la angustia que le generó dicha situación, la protagonista de Euphoria recurrió a sus redes sociales para mostrar su enojo y exponer a la publicación.

“Ha salido hoy una nueva sesión fotográfica y me he sorprendido al comprobar que a mis 19 años de edad mis caderas y mi torso han sido bastante manipulados. Estas son las cosas que hacen que las mujeres se sientan inseguras de sí mismas, que crean los ideales irreales de belleza que tenemos”, comentó indignada junto a la misma imagen en las dos versiones: una al natural y la otra bajo los efectos de los filtros y programas de retoque y edición.

“Cualquiera que me conozca sabe que yo defiendo un amor honesto hacia mí misma. Por eso publico la foto real (la de la derecha) que me encanta. Gracias a Modeliste por quitar las fotos y solucionar este problema con el retoque”, agregó dando cuenta del pedido de disculpas de la publicación. Inmediatamente, la editora a cargo de la producción, Amy McCabe, compartió una carta advirtiendo que todas las fotografías serían publicadas en su estado original para que “reflejen la verdadera belleza y el esplendor de Zendaya”.

Rachel McAdams

Las exigencias de Rachel McAdams para ser parte de un shooting de revista Jordan Strauss - Invision

No sólo su talento, belleza y carisma la han convertido en una de las favoritas de Hollywood sino su naturalidad y su determinación a la hora de imponerse ante las exigencias de la industria. Hace unos meses, Rachel McAdams protagonizó una producción fotográfica para Bustle, donde hizo algunos pedidos especiales: que no retoquen su cuerpo, ni sus arrugas, ni le borren el vello de sus axilas fueron algunos de sus requisitos para ser la portada de esta revista estadounidense.

La actriz pidió que no retoquen su cuerpo ni el vello de sus axilas Revista Bustle

“En esta sesión, estoy usando ropa interior de látex, pero he tenido dos hijos. Este es mi cuerpo, y creo que es muy importante reflejarlo en el mundo. Está bien lucir lo mejor posible, trabajar en ello y estar saludable, pero eso se ve diferente para todos ”, dijo la protagonista de Diario de una pasión intentando derribar mitos de belleza.

Karol G

Karol G se quejó del exceso de photoshop que le hicieron en su cara para ser la portada de una revista @karolg

Karol G fue otra de las famosas que hace poco expresó públicamente su indignación luego de que una reconocida revista retocara su imagen sin su consentimiento. “No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa”, escribió la cantante colombiana en sus redes sociales a modo de queja y junto a dos fotos: la tapa en cuestión y otra de ella donde está sin filtros ni make up.

“ Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural” , continuó indignada por el exceso de “arreglos” que le hicieron en su cuerpo y su rostro. Tras revelar que había dejado en claro su descontento e inconformidad con los editores de esta edición mexicana, al parecer la compositora de “TQG” no logró que éstos cambiaran de parecer. “No hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, agregó.

Karol G criticó la edición de la revista mexicana @karolg

“Más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, concluyó en su fuerte descargo a través de Instagram.

Lady Gaga

Lady Gaga le pidió a las revistas que empiecen a pregonar otros mensajes desde sus páginas

Otra de las que no tiene pelos en la lengua a la hora de imponer sus condiciones y defender sus pensamientos es Lady Gaga. La cantante también fue víctima de la magia digital a fines de 2013, cuando fue elegida como chica de tapa de la revista Glamour. “Mi piel era demasiado perfecta y mi pelo parecía muy suave. Ni estoy así cuando me levanto y ni siquiera soy así. Tenemos que luchar contra esas fuerzas que hacen que la gente no se sienta guapa” , aclaró en la gala anual “Mujeres del Año” organizada por dicha publicación.

Ante el asombro del auditorio presente, la compositora de “Poker Face” agregó: “Lo que yo quiero ver es el cambio en sus portadas. Cuando las portadas cambien, la cultura cambiará”.

Meghan Trainor

En su caso no fue una tapa de revista, ni una campaña publicitaria, sino un videoclip. En 2016, la cantante Meghan Trainor estrenó el clip de su tema “Me too” pero éste apenas duró horas en YouTube. ¿Los motivos? Al parecer, el material mostraba a una Trainor mucho más delgada y con una figura que no era la suya. “Mi cintura no es la de una adolescente como se ve en el vídeo, no es tan estrecha. Aquella noche mi cintura era la bomba, no entiendo por qué no les ha gustado. Pero yo no aprobé ese vídeo y sin embargo ha salido a la luz, de modo que estoy avergonzada ”, se quejó en su cuenta de Snapchat mientras aclaraba que al verlo inmediatamente le ordenó a la discográfica que lo borre y lo reemplace por el original.

“Cuando vi el video, envié un mensaje a los editores para pedirle que pongan mi cintura real. Me retocaron por todas partes. Estoy harta de eso. Yo no lo autoricé ”, agregó molesta al tiempo que comparaba las dos imágenes: la real y la retocada marcando las diferencias.

Jamie Lee Curtis

En 2002, Jamie Lee Curtis posó en ropa interior y pidió que no retoquen su cuerpo Jordan Strauss - Invision

Si hablamos de pioneras en esta tendencia de posar sin retoques, Jamie Lee Curtis lleva la posta. En 2002, la actriz posó en ropa interior para una sesión de fotos y no dudó en hacerlo al natural, mostrando todas sus “imperfecciones”. “No quiero que las mujeres de cuarenta piensen que tengo una figura perfecta, eso no es más que un fraude” , aseguró luciendo su belleza a pleno.

Keira Knightley

A Keira Knightley le aumentaron el busto para una campaña de Chanel Shutterstock - Archivo

Mientras que a la mayoría le achican, le afinan o le sacan partes de su cuerpo, en el caso de Keira Knightley sucedió todo lo contrario. La actriz británica explotó luego de que en 2014 su busto fuera aumentado para la campaña de un perfume de Chanel. “En este trabajo, muchas personas influyen en tu imagen, y yo lo acepto, porque es parte del oficio. Lo que no estoy dispuesta a consentir, por ejemplo, es que alguien me diga que soy menos mujer que otra porque tengo menos pecho” , le comentó furiosa a El País.

Lejos de negarlo, un portavoz de la marca de Coco Mademoiselle reconoció estos retoques y explicó que para realzar el pecho “se han añadido algunos sombreados para darle un efecto más redondo y también se le ha aumentado el tamaño un poco”. Sin embargo, no ha sido lo único. La piel de la actriz de Piratas del Caribe también se ha suavizado, eliminando las líneas del cuello, cuerpo e incluso de la mano.

Priyanka Chopra

Priyanka Chopra se quejó en Twitter de que le borraron una de sus axilas NYT

A pesar de su belleza, Priyanka Chopra fue otra de las actrices que sufrió los daños colaterales del programa de Adobe. En 2016, la mujer de Nick Jonas fue la tapa de la revista Maxim India pero no guarda los mejores recuerdos cobre esta experiencia. En la imagen, donde aparece en un conjunto súper sexy y sujetándose con la mano izquierda su cabello, no sólo llama la atención su exultante sensualidad sino también su axila, la cual luce totalmente lisa.

A través de un posteo, Priyanka Chopra criticó los retoques que se le aplicaron a su imagen Twitter

Si bien la artista no arremetió contra la publicación, sí mostró su descontento a través de su cuenta de Twitter, mostrando una foto de cómo era en realidad esta parte de su cuerpo. “Con la axila real”, “Basta de filtros”, fueron algunos de los hashtags que acompañaron su post.