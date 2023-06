Aseguran que Jamie Foxx “no es el mismo” después de su hospitalización: cómo sigue la salud del actor

escuchar

Luego de su hospitalización en abril por causas que se desconocen, un informante allegado al actor Jamie Foxx le aseguró a la revista People que el actor “no es el mismo” desde que debió ser internado tras sufrir un episodio de salud en el set del largometraje de Netflix, Back in Action .

Aunque la fuente aclaró que su evolución “es sostenida”, comunicó que se está llevando a cabo a partir de pequeños logros de Foxx, quien padece las secuelas del hecho sobre el que no hubo información, a pedido de la familia. “Está teniendo el mejor cuidado y trabajando muy duro para recuperarse, pero no es la misma persona de siempre todavía ”, informó la fuente, que aclaró que Jamie está siendo acompañado por “un estrecho círculo” en este momento adverso.

Versiones cruzadas

Un allegado a Jamie Foxx asegura que el actor está sufriendo secuelas de un episodio de salud que padeció en abril

Mientras que el informante aseguró que el actor no está evolucionando como se esperaba, amigos y colegas salieron a brindar tranquilidad con sus testimonios. El actor John Boyega, quien coprotagonizó con Foxx en el inminente estreno de Netflix, El clon de Tyrone, contó que llamó al actor y que estuvieron hablando. “Lo llamé por teléfono y finalmente atendió. Está bien, solo queremos darle privacidad, pero al mismo tiempo no vemos la hora de que regrese” , expresó.

“Me ocupé de desearle lo mejor y de trasladarle los mensajes que le habían llegado, así que estaré esperando hasta que salga. Tomate tu tiempo, Jamie, te amamos, hermano”, añadió el actor. En la misma sintonía, Datari Turner, coproductor del film junto a Foxx, secundó los dichos de Boyega. “Está genial, se los prometo, está muy, muy bien”, declaró Turner, de manera sucinta.

El clon de Tyrone, la película que protagonizó Foxx con John Boyega Netflix

El domingo pasado, la actriz Porscha Coleman, quien trabajó con Foxx en el film ¡Papá, deja de avergonzarme!, le dijo a Entertainment Tonight que habló con “gente muy cercana” al actor que le confirmó que su evolución continúa siendo favorable. “ Está descansando”, afirmó. “Está bien. Y va a volver. Confíen y crean”, apuntó.

Asimismo, Coleman remarcó que su colega “siempre ha valorado su privacidad”, y que esa es la razón por la cual no se dio mucha información a la prensa sobre su estado de salud. “Por si no se han dado cuenta, Jamie Foxx siempre ha mantenido un perfil bajo, incluso cuando se trataba de sus relaciones románticas” , expresó y añadió: ”Una vez que me enteré de la noticia, por supuesto que me acerqué a su entorno, pero la forma en la que Foxx está manejando todo esto es la forma en la que él tiene que hacerlo”.

La supuesta pelea de Jamie Foxx con Cameron Diaz

Cameron Diaz y Jamie Foxx no tuvieron una buena relación en el set de Back in Action Click News Media/The Grosby Grou

Días atrás, el portal The Daily Mail informó que la coprotagonista de Foxx en el film Back in Action, la actriz Cameron Diaz, “no había hablado ni una palabra” con su colega desde su internación y que tampoco estaba al tanto de su recuperación. “Cameron no habló con Jamie y no sabe nada de su salud, con excepción de lo que escucha (en los medios)”, le confió un amigo de la actriz a la publicación, quien añadió que la protagonista de Loco por Mary tampoco está muy entusiasmada con el film cuyo rodaje pudo completarse a pesar de la gran cantidad de contratiempos que iban suscitándose .

Cameron Diaz y Jamie Foxx en el set de Back in action

“No quiere aparecer en ninguna película más después de lo que pasó en Back in Action, no está leyendo guiones”, contó la fuente, que sumó: “Lo que le sucede es que no está orgullosa de ese proyecto, no sabe qué va a hacer con eso, y ya le venía pasando antes de que Jamie fuera internado”, aclaró el amigo de la actriz, que tuvo disputas con Foxx en el set, mientras circulaban trascendidos de que el actor de Ray había tenido un “colapso” días antes de su internación.

Por otro lado, el amigo de la flamante empresaria vitivinícola aseguró que a ella “le da culpa no haber podido resolver esos conflictos antes de la internación” y cómo “jamás hicieron las paces durante el rodaje” . Durante los días de rodaje que se llevaron a cabo en Londres, Foxx sufrió una estafa, luego tuvo discusiones acaloradas y además el equipo estuvo en peligro cuando se encontró una bomba sin explotar en el set.

Jamie Foxx fue hospitalizado en abril y lo acontecido nunca trascendió

Tras el informe de The Daily Mail, un representante de la actriz salió a negar esa versión a revista People, y aseguró que ella se encuentra “shockeada y triste” por lo que le sucedió a Foxx, y comunicó que su clienta intentó ayudar y acompañar en lo que fuera necesario. Sin embargo, la familia de quien fuera su amigo siempre quiso mantener los pormenores de su estado de salud alejados de la prensa.

Por ese mismo hermetismo, sorprendió cuando el actor reapareció en Instagram a comienzos de mayo para dar cuenta de su estado de salud. “¡Agradezco todo el amor! Me siento bendecido”, fue el mensaje que escribió Foxx, quien sigue sin poder eludir las especulaciones sobre lo que sucedió en ese rodaje y sobre qué lo condujo a la misteriosa hospitalización.

