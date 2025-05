Avergonzado, Jimmy Fallon dio un nuevo detalle de su cita fallida con Nicole Kidman: “Gracias por sacar el tema”

Avergonzado, Jimmy Fallon volvió a recordar una de las historias más incómodas que ha contado en su programa, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Cuando hablaba de The Last of Us con Isabela Merced, miembro del elenco de la serie, la actriz agarró desprevenido al conductor al mencionar la cita fallida que tuvo con Nicole Kidman años atrás.

“En 2012 tuvimos a los creadores del videojuego The Last of Us en este programa para mostrar un adelanto, un año antes de que saliera a la venta“, comenzó contando Fallon. “Ese tiene que ser uno de los videojuegos más terroríficos que he jugado en mi vida, The Last of Us”, añadió el conductor.

“ ¿Era ese el juego al que estabas jugando cuando fracasaste en tu cita con Nicole Kidman ? “, soltó Merced. Mientras el público vociferaba un espontáneo ”ooh" colectivo, Fallon miraba sin comprender lo que acababa de decir la actriz de 23 años, que se estaba riendo.

.@isabelamerced asks Jimmy if he was playing The Last of Us when he bombed his date with Nicole Kidman 😭 #TheLastOfUs #FallonTonight pic.twitter.com/RFuLHI8MGs — The Tonight Show (@FallonTonight) May 21, 2025

“Es un placer conocerte, se nos ha acabado el tiempo”, respondió finalmente, conteniendo la risa. “Ahora volvemos. Hemos tenido un Tonight Show estupendo, ¡uno de los mejores que hemos hecho nunca!”, continuó algo avergonzando pero con mucho humor.

Sin embargo, Merced no se quedó callada. “¿Así fue?“, continuó bromeando. ” No, estábamos jugando al Mario Kart “, respondió Fallon. ”Pero gracias por sacar el tema", agregó.

Para alivianar un poco la situación, la actriz contó que el video de él contando su historia con Kidman es su “favorito”. Sin embargo, Fallon no coincidió. “Es el más vergonzoso”, aseguró . “63 millones de personas vieron eso”, añadió ella, a lo que el conductor respondió. “No, no, no…”.

En el 2015, durante una visita de Kidman al programa de Fallon, la actriz y el comediante hablaron de un encuentro que tuvieron años atrás, cuando intentaron coquetear mutuamente pero ninguno de los dos entendió las intenciones del otro .

Las estrellas tienen un amigo en común llamado Rick, que obró como un pésimo cupido por años. Ella estaba interesada en Fallon, él la llevó a la casa del conductor y este nunca se dio cuenta de que estaba teniendo una cita, algo que se enteró en vivo durante la entrevista que le realizaba. “Nuestro amigo común me dijo: ‘Jimmy quiere conocerte, así que podés ir a su departamento’”, recuerdo Kidman. “Yo estaba soltera, y le dije: ‘Obvio, sí, qué bueno‘”.

Fue entonces cuando Fallon interrumpió y exclamó: “ ¡Esperá! ¿De qué estás hablando? ¿Salí con Nicole Kidman? ¿Tuvimos una cita? ”, a lo que Kidman explicó que sintió que Fallon la estaba rechazando.

“Me acerqué, y vos estabas ahí con una gorra de béisbol como si nada”, bromeó. “Intenté tener algo con vos, pero no pude. Eras demasiado tonto y no te diste cuenta ”, le disparó Kidman entre muchas risas. La escena salió a la luz, luego de que el presentador le recordara a la actriz que ellos ya se conocían. “No sé si te acordarás pero ya nos conocíamos”, dijo Fallon y Kidman replicó: “Claro que lo recuerdo. Me gustabas”.

"Intenté tener algo con vos, pero no pude. Eras demasiado tonto y no te diste cuenta”, le disparó Kidman en 2015

Ahí fue que la mujer de Keith Urban contó cómo fue la cosa y aseguró que durante el tiempo en que estuvo en el departamento de Fallon en Nueva York, este no abrió la boca ni una sola vez y se dedicó a los videojuegos. “ Después de una hora y media en la que no hablabas nada, pensé que no te interesaba y me dio mucha vergüenza ”, le dijo mientras el presentador se desayunaba de la noticia.

Cayéndose de la silla de la risa, Fallon empezó a salir del escenario juguetonamente y Kidman declaró: “Ha sido muy fea toda la situación”. A lo que él no pudo más que reconocer lo sorprendido que estaba con todo. “Ahora mismo estoy en shock”, respondió. “No puedo creer que tuve una cita con Nicole Kidman. Es fantástico”.