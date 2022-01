Baby Boom: la confesión de Evaluna Montaner sobre su embarazo y la fecha de nacimiento del bebé de Mica Viciconte y Fabián Cubero

El primer semestre del año celebrará la llegada de dos esperados nacimientos. En el terreno local, Micaela Viciconte y Fabián Cubero esperan ansiosos la llegada de Luca, el primer hijo de la pareja, mientras que en otras latitudes, una de las duplas más famosas del ambiente musical, el matrimonio compuesto por Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, se prepara para recibir a Índigo.

A través de entrevistas y charlas con sus seguidores, las futuras mamás comparten cómo atraviesan el período de embarazo y revelan distintos detalles acerca de los procesos que han vivido.

La menor de los Montaner realizó íntimas confesiones en su podcast venezolano, En la sala, espacio en el que se refirió a la complicada situación que atravesó para poder quedar embarazada. En diálogo con Rich Wilkerson Jr. y su esposa Dawn Chere, pastores de VOUS Church de Miami, la joven cantante sorprendió al revelar que todos los especialistas a los que había consultado le habían dicho que era muy difícil que ella quedara embarazada por supuestos problemas de salud que presentaba. Estos diagnósticos determinaban que la artista no podría ser madre a futuro.

“ Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos y que iba a ser imposible por mis hormonas y por otras cosas que supuestamente no estaban bien en mi cuerpo ”, expresó la esposa de Camilo.

Sin embargo, ni ella ni el autor de “Vida de rico” perdieron las esperanzas. “Empezamos a intentarlo y sucedió y me encanta que suceda, siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra”, señaló Evaluna. De este modo, la joven quiso hacer pública su experiencia frente a todas aquellas parejas que se encuentran en la misma situación: “Es realmente genial poder compartir esto con la gente, porque muchas personas están luchando con esto, no solo con la infertilidad sino con la espera del bebé”, aseguró la hija de Ricardo Montaner.

A finales de 2021, fue el propio padre de la artista quien reveló la fecha tentativa en la que vendrá al mundo el nuevo integrante de la familia. En su mensaje de despedida del año, el popular músico expresó: “Va a ser un año maravilloso para todos, yo espero que para ti también sea un año hermosísimo. Yo estoy esperando la llegada de un nieto o nieta en el mes de abril, o finales de marzo”.

Mica Viciconte: la presencia de Fabián Cubero en el parto y el deseo de tener más hijos

A través de una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram este lunes, Micaela Viciconte también habló de la fecha estimada en que ella y Fabián Cubero esperan la llegada de Luca, el primer hijo de la pareja.

La participante de MasterChef Celebrity contó que se encuentra transitando la semana 24 de su embarazo y reveló que se está cuidando mucho en cuanto a medidas de prevención de contagio de Covid.

Al ser consultada por la fecha probable del nacimiento del pequeño, la influencer contestó: “Estamos todos ansiosos, el 7 de mayo”, escribió junto a una foto en la que se lo ve a Cubero y al perro de la pareja . Luca será del signo de Tauro, indicó la futura mamá, quien reconoció que aspira a tener más hijos junto al exjugador de Vélez, y, de ser posible, indicó que le gustaría ser madre por segunda vez a los 35.

Mica contó que, desde el comienzo del embarazo, subió de peso y padeció síntomas como náuseas y somnolencia durante los tres primeros meses de gestación.

“¿Cómo tomó Fabián lo de tu embarazo? ¿Lo estaban buscando o llegó sin darse cuenta?”, quisieron saber los seguidores. “Fue hablado, porque es una decisión de ambos. Estamos felices. Y además es un neneeeee”, remarcó Viciconte.

La futura mamá también adelantó que, si bien le genera cierto temor pensar en el momento del parto, su deseo es que se produzca de forma natural. Además, comentó que está decidida a dar el pecho a su bebé.

Según lo previsto, Luca tendrá su cuarto propio en la casa familiar, adelantó la influencer, tras recordar el momento en que se enteró de su embarazo: “Me emocioné. Lloré mucho”, dijo.

Sobre la posibilidad de pasar por el altar con el ex de Nicole Neumann, Viciconte fue tajante: “No queremos casarnos”. Tras ello, Mica apuntó que “Poroto” Cubero presenciará el parto.