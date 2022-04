Barby Franco apuntó contra Elba Marcovecchio por no haber invitado a Fernando Burlando a su casamiento: “¿Se agrandó Chacarita?”

El sábado por la noche se celebró el casamiento entre Elba Marcovecchio y Jorge Lanata. Si bien hubo varias personalidades del mundo de la política, el periodismo y el espectáculo invitadas, llamó considerablemente la atención la ausencia de Fernando Burlando, colega y compañero de trabajo de la novia hasta hace algunos meses. Su mujer, Barby Franco, hablo de la situación y disparó contra la letrada.

“Llamó mucho la atención que no esté Burlando, porque con Elba fueron una dupla laboral durante muchísimos años (...). Elbita fue muy importante en el estudio de Burlando, ella manejaba todo”, comentó Nancy Duré antes de emitir la nota que Intrusos le hizo a Barby Franco este fin de semana.

“No fueron al casamiento de Lanata, ni vos ni Burlando”, dijo el cronista del ciclo de América buscando una explicación. “¿De quién?”, dijo la modelo de manera despectiva. “Era hoy, ¿no?”, continúo tras algunas expresiones irónicas: “ Es que, en realidad, tenemos un 15, que es más importante y pasan reggaetón y trap ”, lanzó, entre risas.

“¿Hubo una pelea entre ellos?”, quiso saber el periodista, intentando entender el motivo de su ausencia. “Ni idea, me parece que la mejor, pero voy a ser sincera. No nos invitó a ninguno de los dos, ni a ninguno del estudio. Sé que trabajo durante muchos años en el estudio de Burlando, pero sé que no invito a nadie ”, señaló. Sin embargo, antes de retirarse de la nota, la panelista de Pampita Online hizo un comentario dando cuenta que está todo mal con la letrada: “¿Se agrandó Chacarita?”, le preguntó al cronista con cierta ironía.

Al volver al piso, los panelistas del ciclo de América opinaron al respecto e intentaron entender qué ocurrió entre los abogados. “ Ella era como de la familia de Burlando. Yo la he visto en la casa, en las comidas, en los viajes, entonces algo pasó evidentemente ”, lanzó Marcela Tauro mientras Gonzalo Vázquez interrumpía con un nuevo testimonio de Franco: “No tengo idea, igual no me quita el sueño”, comentó la mujer de Burlando sobre los motivos por los cuales no fueron partícipes de la boda.

“No invitó a nadie del estudio, y eso que son como 30 abogados”, repitió sorprendida. “¿Se la creyó Elba?”, le repreguntó el periodista. La respuesta de Franco fue contundente y un indicio de las razones por las cuales la abogada ya no trabaja en el estudio de su pareja: “No, manzana”, remató.

La boda del año

Jorge Lanata y Elba Macovecchio dieron el sí este sábado, rodeados de sus seres más queridos, y lo festejaron a lo grande, en una celebración a la que también estuvieron invitadas figuras del ámbito de la política y el espectáculo.

Casamiento Jorge Lanata y Elba Marcovecchio Gerardo Viercovich

La cita fue en El Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz. La pareja no contrató a una wedding planner y fueron los novios quienes se ocuparon de cerca de todos los preparativos. En un principio, habían decidido hacer una celebración pequeña, con 50 invitados, pero finalmente decidieron ampliar la lista a 150.

Entre los colegas de Lanata invitados al convite se encontraron Rodolfo Barili, Eduardo Feinmann, Luciana Geuna, Diego Leuco, Luis Majul, Romina Maguel, Marina Calabró y Gabriel Levinas. También figuraron en la lista de invitados el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Martín Tetaz, Yanina y Diego Latorre, Mariana Fabbiani y Chano Moreno Charpentier, quien estuvo hasta hace algunos días en una clínica en Entre Ríos para continuar con su tratamiento de rehabilitación. Según trascendió, el expresidente Mauricio Macri y su esposa, Juliana Awada, fueron los últimos en llegar, justo para participar de la ceremonia religiosa.