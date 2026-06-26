Bella Hadid se sinceró acerca de su lucha contra una enfermedad crónica: “De golpe, nada parece seguro otra vez”

La modelo Bella Hadid (29 años) vive con la enfermedad de Lyme desde 2012, cuando se la diagnosticaron por primera vez. Esta infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata infectada se puede curar si es tratada a tiempo, pero las secuelas pueden permanecer durante años. En 2023, la también empresaria anunciaba en sus redes sociales que, después de 10 años y 100 días de un tratamiento, se había curado. Pero en los últimos años su salud ha vuelto a sufrir complicaciones.

Y este jueves compartió entre lágrimas su recaída: “Creés que has encontrado el protocolo correcto, el tratamiento adecuado, la rutina ideal, y de repente reaparece un brote y, de golpe, nada parece seguro otra vez”, escribió en una historia publicada en su perfil de Instagram, donde acumula 59,3 millones de seguidores.

Bella Hadid suele mostrar en sus redes sociales sus recaídas tras ser diagnosticada con la enfermedad de Lyme en 2012 instagram.com/bellahadid/

“De nuevo a cancelar planes, a la incapacidad de tomar decisiones porque nunca sabés cómo te vas a sentir de un día para otro. Te despertás con la ansiedad ya instalada en el cuerpo. Sentís dolor físico incluso antes de que tus pies toquen el suelo... Y, aun así, de alguna manera tenés que encontrar fuerzas para afrontar otro día con un cuerpo y una mente totalmente agotados. Tenés que ocultar sentimientos que ni siquiera sabés explicar. A veces parece que, a menos que hayas vivido algo así o hayas amado a alguien que lo haya pasado, es imposible comprenderlo del todo”, continúa el mensaje, que publicó este jueves.

Bella Hadid en la fiesta que Vanity Fair celebró tras la última entrega de los Oscar Evan Agostini - Invision

“Desearía que no fuera tan intimidante y tan difícil explicar todo el dolor, fatiga, ansiedad, la niebla mental y las inseguridades que vienen con padecer una enfermedad crónica, coinfecciones, salud mental, trauma, etc.”, continúa en su mensaje en Instagram. Hadid se quiso desahogar de todo lo que conlleva su enfermedad: aislamiento severo y depresión. Sobre todo después de “informarse sobre los síntomas, leer libros, leer otros testimonios y autodiagnosticarse cuando exigís respuestas que nadie puede encontrar”, expresa.

También explica por qué comparte su proceso: “Si estás leyendo esto y librando en silencio una batalla que nadie más puede ver, quiero que sepas que yo te veo... Hay luz, aunque hoy no puedas verla... Hay esperanza; yo misma la siento a veces, incluso cuando estoy en mi punto más bajo. Tengo que recordarme a mí misma que la sanación no es lineal”. Y añade: “Siento una enorme gratitud por la vida, aunque al vivir en un cuerpo que tiene más días difíciles que buenos, resulte complicado encontrar alegría, un propósito o incluso una razón para salir de casa, ¡pero seguiremos intentándolo! ¡Siempre!”.

Pese a que Hadid suele compartir mensajes positivos, unas horas después del primer mensaje publicó una historia de seguimiento, donde insistía en el empeoramiento de su estado de salud: “No he podido librarme de este brote... Dormí 11 horas. Otra vez... Duermo la siesta todos los días. He seguido todos los protocolos de todos y cada uno de los médicos que he visto. Y todavía nada ayuda”, escribía sobre una foto suya en la que se la podía ver llorando. Y añadía: “Hoy no es el día para aconsejarme que escriba en un diario. Y sí, ya tomé agua. Y no, no salí a caminar porque me quedé sin aire cuando fui a la cocina. No creo que haya ni una sola neurona funcionando ahí dentro; de hecho, las dos últimas que me quedan están peleadas entre sí. Lo siento si alguna vez aconsejé escribir en un diario cuando tenés un mal día, me retracto y lo siento”, compartía. “Tomé una ducha sin desmayarme, y eso se sintió como un logro enorme para mí en este día”, comunicó.

Bella Hadid y una de las imágenes que compartió tiempo para mostrar cómo la afecta la enfermedad de Lyme instagram.com/bellahadid/

La modelo se refirió de la severidad de su enfermedad crónica en varias ocasiones. En 2023 dejó las pasarelas para enfocarse en recibir un tratamiento intensivo de la enfermedad que también padecen su madre y hermano, Yolanda Hadid y Anwar Hadid. Y en septiembre de 2025 la modelo y su madre compartieron fotos de ella en el hospital conectada a diferentes máquinas, con sondas y vías nasales, recibiendo visitas de médicos y una cantidad exagerada de medicamentos.

La modelo en octubre pasado, durante su regreso a las pasarelas de Victoria's Secret Evan Agostini - Invision

Bella Hadid volvió a las pasarelas, después de dos años de ausencia, en el desfile de Yves Saint Laurent durante la semana de la moda en septiembre de 2024. Y más adelante participó en el desfile de Victoria’s Secret de 2025 junto a su hermana Gigi Hadid. Su último desfile fue para Prada durante la semana de la moda de Milán a finales de febrero. Y el pasado mes de mayo se dejó ver en la alfombra roja del Festival de Cannes.